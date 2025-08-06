Base تُحمِّل المُتسلسل الخاطئ مسؤولية انقطاع دام 33 دقيقة… والإصلاحات نُفذت

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:00 مساءً - توقفت شبكة Base، وهي بلوكشين الإيثيريوم من الطبقة الثانية التابعة لكوينبيس، عن إنتاج الكتل لمدة 33 دقيقة يوم الثلاثاء، بعد أن تحوّلت إلى مُتسلسل احتياطي لم يكن مُعدًا بشكل صحيح لمعالجة المعاملات.

بدأت المشكلة في الساعة 6:07 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق، عندما بدأ المُتسلسل النشط بالتأخر في إنتاج الكتل، ما دفع نظام Conductor المسؤول عن إدارة توفر واعتمادية المُتسلسلات في Base إلى التبديل بين المُتسلسلات.

ومع ذلك، تم التبديل إلى "مُتسلسل رئيسي غير صحي" كان لا يزال في مرحلة الإعداد، ولم يتمكن من إنتاج الكتل، وفق ما أوضحه حساب Base Build على منصة X يوم الثلاثاء.

قال جيسي بولاك، مبتكر Base، إن الفريق الأساسي استجاب فورًا للمشكلة، وعاد الشبكة للعمل بالكامل بحلول الساعة 6:40 صباحًا بالتوقيت العالمي. وأضاف أن الفريق أخذ بعض الوقت الإضافي لضمان عدم الحاجة إلى إعادة تنظيم السلسلة، وفق ما جاء في تقرير ما بعد الحادثة.

Base لا تزال شديدة المركزية

كشفت الحادثة اعتماد Base الكبير على مُتسلسلات مركزية لمعالجة المعاملات على نطاق واسع. فبالرغم من تشغيل عدة مُتسلسلات، إلا أنها تعتمد كليًا على قدرات نظام Conductor، ما يشكل نقطة فشل واحدة يمكنها إيقاف الشبكة بالكامل.

وقالت Base، التي تُؤمِّن حاليًا أكثر من 4.1 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة، إنها ستُحدّث بنيتها التحتية لضمان قدرة جميع المُتسلسلات في المجموعة على تولي مهمة بناء الكتل في حال اختيارها.

ويُذكر أن آخر انقطاع رئيسي للشبكة حدث في 5 سبتمبر 2023، بعد فترة قصيرة من إطلاقها للعامة، واستمر توقف إنتاج الكتل آنذاك لمدة 43 دقيقة.

المسؤولية على عاتق قيادة Base

قال رئيس قسم الهندسة في Base، المعروف باسم "aflock" على منصة X، إن الشبكة تأخذ وقت التشغيل على محمل الجد، مضيفًا: "لا يمكننا تشغيل اقتصاد عالمي بدون عمود فقري صلب للشبكة."

وأشاد بسرعة استجابة الفريق، معربًا عن ارتياحه لإيجاد طرق متعددة لتعزيز أنظمة الشبكة في المستقبل.

الانقطاع… إشارة صعودية للبعض

بعض المراقبين في مجال الكريبتو اعتبروا انقطاع Base أمرًا إيجابيًا، بما في ذلك مهندس كوينبيس السابق ومؤسس Save Finance المعروف باسم 0xrooter، الذي قال: "الناس لا يثيرون ضجة بشأن انقطاع الشبكات إلا إذا كانت تحتوي على مستخدمين فعليين." وأضاف مازحًا: "انقطاع صعودي."

كما قارن ميرت ممتاز، الرئيس التنفيذي لشركة Helius Labs، الحادثة بسولانا، وهي بلوكشين أخرى عالية السرعة شهدت نصيبها العادل من الانقطاعات على مر السنين.

ورغم تحديات الأمان، تظل كل من سولانا وBase من أكثر سلاسل البلوكشين نشاطًا للمستخدمين الأفراد، حيث تحتلان المرتبتين الأولى والرابعة من حيث عدد العناوين النشطة بـ 2.83 مليون و1.09 مليون عنوان على التوالي، وفق بيانات DefiLlama.

وتُعد سولانا ثاني أكبر سلسلة من حيث القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي (DeFi) بـ 9.6 مليار دولار، بينما تحتل Base المركز السادس.