المدير التنفيذي لشركة تشفير سيدفع 10 ملايين دولار لتسوية مزاعم هيئة الأوراق المالية بشأن المراهنة على TerraUSD

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 04:53 مساءً - وافق مبتكر منصة إقراض لم تعد قائمة على دفع أكثر من 10.5 ملايين دولار لتسوية مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأنه استخدم أموال المستثمرين لشراء ملايين الدولارات من العملة المستقرة TerraUSD قبل انهيارها.

وقالت الهيئة، في أمر صدر الثلاثاء، إن هوانه تران كوانغ دوي، المعروف أيضًا باسم دوي هوانه، أبلغ عملاء شركته MyConstant أن أموالهم ستُستثمر في خدمة مطابقة قروض مدعومة بالعملات المشفرة، تحقق عائدًا بنسبة 10%.

لكن الهيئة أكدت أن هوانه استخدم في الواقع 11.9 مليون دولار من أموال العملاء لشراء TerraUSD المرمز (UST)، وهي عملة مستقرة مربوطة بشبكة Terra، انهارت في منتصف عام 2022 وتسببت بخسائر بمليارات الدولارات.

كانت MyConstant واحدة من عدة شركات مرتبطة بالعملات المشفرة تضررت من انهيار Terra، والذي يُقدّر أنه أخرج نحو نصف تريليون دولار من سوق الكريبتو. وقد واجهت الشركة إجراءات تنظيمية منذ أواخر عام 2022، عندما اتهمها المنظم المالي في كاليفورنيا بانتهاك قوانين الأوراق المالية في الولاية وأمرها بوقف عملياتها.

هوانه سيدفع ملايين الدولارات لعملاء MyConstant

قالت الهيئة إن هوانه، وهو مواطن فيتنامي وأمريكي، وافق على دفع أكثر من 8.3 ملايين دولار كتعويضات، إضافة إلى 1.5 مليون دولار كفوائد قبل صدور الحكم، لإعادة الأموال إلى عملاء MyConstant. كما يتعين عليه دفع غرامة مدنية قدرها 750 ألف دولار خلال 14 يومًا، مع أنه لم يعترف أو ينكر نتائج تحقيق الهيئة.

خسارة MyConstant نحو 8 ملايين دولار في رهان Terra

وفقًا للهيئة، بدأت MyConstant نشاطها في 2018 وكانت تزعم تقديم عوائد تتراوح بين 6% و10% عبر تجميع أموال العملاء وإقراضها، مدعومة بالعملات المشفرة. وقد رُوّج لهذا الاستثمار على أنه "منخفض المخاطر"، وجمعت الشركة أكثر من 20 مليون دولار من أكثر من 4,000 مستثمر بين سبتمبر 2020 ونوفمبر 2022.

إعلان MyConstant، الذي أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنه وُزِّع عبر الإنترنت. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وزعمت الهيئة أن هوانه أنفق 11.9 مليون دولار لشراء TerraUSD، كما اختلس نحو 415 ألف دولار من أموال المستثمرين لاستخدامه الشخصي، وخسر أكثر من 7.9 ملايين دولار على هذه المشتريات بعد انهيار سعر العملة في مايو 2022.

وأضافت الهيئة أن هوانه حاول بعد ذلك "طمأنة المستثمرين زيفًا بشأن أمان أموالهم وتحفيزهم على إعادة الاستثمار في MyConstant"، حيث أرسل لهم ملخصات تظهر قروضًا وهمية نفذتها الشركة.

أوقفت MyConstant عملياتها في منتصف نوفمبر 2022، مشيرة إلى انهيار عدة شركات كريبتو في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين، أعادت الشركة 1.8 مليون دولار للمستثمرين، كما وضعت جميع أصولها في صندوق ائتماني للدائنين.

Terra كانت تقدم عوائد كبيرة على العملة المستقرة

لم توضح الهيئة كيف استخدم هوانه حيازاته من TerraUSD، لكن في ذلك الوقت كانت شبكة Terra تقدم عوائد سنوية تصل إلى 20% على UST من خلال خدمة الإقراض Anchor Protocol.

انهارت Terra في النهاية بسبب ركود سوق العملات المشفرة وسحب المستخدمين أموالهم من منظومتها. وكانت TerraUSD مربوطة برمز Terra المرمزة (LUNA) عبر خوارزمية تهدف للحفاظ على قيمتها عند دولار واحد، لكن هبوط سعر LUNA أدى إلى فك ارتباط العملة المستقرة، ما تسبب في دوامة انهيار لكلا الرمزَين.

المؤسس المشارك لـ Terra، دو كوون، بانتظار المحاكمة في الولايات المتحدة بتهم احتيال متعددة مرتبطة بالشبكة.