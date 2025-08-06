تغيير توجه هيئة الأوراق المالية الأمريكية تجاه العملات المشفرة "لم يُسعَّر بعد".. بحسب مسؤول في Bitwise

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 04:53 مساءً - قد يكون مستثمرو العملات المشفرة قد قللوا من تقدير مدى التحول في موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تجاه القطاع، ما يعني أن أمام الأسعار مجالًا أكبر للنمو، وفقًا لما ذكره مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise.

ونشر رئيس الهيئة، بول أتكينز، خطابًا ألقاه في 31 يوليو خلال فعالية لمعهد America First Policy Institute، تناول فيه كيفية دمج تقنية البلوكشين في الأسواق المالية.

وقال هوغان، يوم الثلاثاء، إن الخطاب فاجأه وجعله يتساءل عما إذا كانت رؤية أتكينز قد أُخذت في الحسبان بالسوق، مضيفًا:

"أكثر الوثائق الداعمة للعملات المشفرة التي قرأتها لم تُكتب من قبل شخص عادي على تويتر، بل كتبها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات".

"لا أستطيع أن أتخيل أن يقرأ أحد هذا الخطاب ولا يرغب في تخصيص جزء كبير من رأس ماله للعملات المشفرة، أو إذا كان يعمل في القطاع المالي، تخصيص جزء كبير من مسيرته المهنية لها".

شهدت أسواق العملات المشفرة مكاسب كبيرة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد بتغيير قيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات ونهجها.

قفز سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة بعد استقالة الرئيس السابق غاري جينسلر في 20 يناير وتولي ترامب منصبه، ثم قفز مرة أخرى عند أداء أتكينز اليمين رئيسًا جديدًا في 21 أبريل.

وتحت قيادته، أسقطت الهيئة دعاوى تنفيذية طويلة الأمد ضد شركات كريبتو، وأطلقت مؤخرًا مبادرة Project Crypto لتأسيس إطار تنظيمي واضح للقطاع. ومع ذلك، يرى هوغان أن السوق ربما لم يدرك بعد حجم التغييرات الجارية في الهيئة:

"أدركت أن علي أن أفكر على نطاق أوسع وأتحرك بوتيرة أسرع. إذا لم يكن هذا مسعّرًا بالنسبة لي، فأرجّح أنه ليس مسعّرًا بالنسبة للآخرين".

رؤية أتكينز للكريبتو

قال أتكينز في خطابه إن الهيئة تدرس أفضل السبل لضمان ألا تعيق القواعد واللوائح نمو الأسواق على السلسلة (On-chain markets). وعلّق هوغان:

"كأن رئيس الهيئة أخذ كل أفضل الأفكار التي ظل داعمو العملات المشفرة يروجون لها على مدى العقد الماضي، وجمعها في خطاب واحد مع تفاصيل عن كيفية تنفيذها فعليًا".

وأضاف أن هناك الكثير مما يمكن للمستثمرين استخلاصه من الخطاب، لدرجة أنه يمكن تأسيس شركة رأس مال مخاطر كاملة لبناء مشاريع تستفيد من كل فرصة ذكرها أتكينز.

البلوكشين والتطبيقات الشاملة في المقدمة

أوضح هوغان أن البلوكشين قد تكون على أعتاب نمو كبير إذا تحققت رؤية أتكينز بانتقال جميع الأصول — مثل الأسهم والسندات والدولارات إلى سلاسل عامة.

"لا تحتاج الأمر إلى عبقرية لتدرك أنه إذا انتقلت جميع الأصول تقريبًا إلى سلاسل عامة، فعليك أن تمتلك حصة فيها".

كما أشار إلى أن ذكر أتكينز للتطبيقات الشاملة (Super Apps) وهي فكرة تبناها بالفعل كل من Coinbase وRobinhood قد يشير إلى مجال آخر للنمو:

"سأجازف بالتنبؤ: قد تصبح إحدى هذه الشركات أكبر شركة خدمات مالية في العالم، وربما أول شركة خدمات مالية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار. أتكينز منحهم خارطة طريق".

مستقبل مزدهر للتمويل اللامركزي مع وضوح اللوائح

كما توقّع هوغان أن تستفيد تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) من بيئة تنظيمية أوضح بعد أن كانت تعمل في منطقة رمادية. وقال أتكينز في خطابه إن DeFi سيكون له دور كبير في المستقبل بعد معاناته من بيئة تنظيمية معادية.

"مع وضوح أكبر، هل يمكن أن ترتفع هذه الأرقام بمقدار 10 أضعاف؟ أو 50 ضعفًا؟ أو حتى 100 ضعف؟ مع اندماج الأسواق التقليدية وأسواق الكريبتو، فإن الفرصة هائلة".