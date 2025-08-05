مستشار ترامب للبيتكوين ديفيد بيلي يسعى لإنشاء لجنة عمل سياسي بقيمة 200 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:57 مساءً - يسعى ديفيد بيلي، رجل الأعمال والمستشار الخاص بالبيتكوين لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، لجمع 200 مليون دولار لصالح لجنة عمل سياسي (PAC) تهدف إلى تعزيز مصالح البيتكوين في الولايات المتحدة.

بيلي، وهو رائد أعمال متسلسل ومؤسس Bitcoin Magazine وBTC Inc.، عمل مستشارًا خلال حملة ترامب الانتخابية، إليه دور محوري في تحوّل الرئيس نحو دعم البيتكوين.

وقال بيلي في منشور على منصة X يوم الأحد:

"لقد تعلمت الكثير عن السياسة وكيف تُدار اللعبة هذا العام. أفكر في جمع 100 إلى 200 مليون دولار لصالح لجنة عمل سياسي، تكون شركة Nakamoto Holdings وهي شركتي لاحتياطي البيتكوين هي الممول الرئيسي لها، بهدف دفع أولويات البيتكوين."

تجمع لجان العمل السياسي الأموال عبر التبرعات، ثم تقوم بتمويل مرشحين سياسيين وأحزاب وقضايا محددة. وتُعد لجنة Fairshake من أبرز اللجان المرتبطة بالعملات المشفرة، بدعم من شركات مثل Coinbase وRipple Labs، حيث أنفقت نحو 130 مليون دولار في انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات الرقمية.

إرسال البيتكوين إلى "القمر" أولوية أساسية

من بين الأولويات الرئيسية المقترحة للجنة، إيصال سعر البيتكوين (BTC) إلى 10 ملايين دولار على المدى الطويل، بحسب بيلي. كما دعا المستخدمين لاقتراح أهداف أخرى، واقترح بودكاستر البيتكوين ستيفان ليفيرا إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على مبيعات البيتكوين وحماية حق الحيازة الذاتية للعملة.

كما اقترح أليكس جلادستين، كبير مسؤولي الاستراتيجية في مؤسسة حقوق الإنسان، أن تدفع اللجنة نحو حماية قانونية للمطورين مفتوحي المصدر، وتحفيز تعليم البيتكوين في المدارس الثانوية، والسماح للدول المدينة لأمريكا بسداد ديونها بالبيتكوين.

من جانبه، قال مستثمر البيتكوين والمحلل تور دي ميستر، إن أهم ما يمكن أن يخدم السلام والازدهار الأمريكي فيما يتعلق بالبيتكوين هو العودة إلى "النظام المصرفي بالاحتياطي الكامل"، حيث تُلزم البنوك بالاحتفاظ بـ 100% من ودائع العملاء كاحتياطي.

تحذير من تعارض المصالح

بيلي أسس أيضًا شركة Nakamoto Holdings لاحتياطي البيتكوين، التي جمعت 300 مليون دولار عند إطلاقها في مايو، إضافة إلى شركات أخرى مثل صندوق التحوط 210k Capital، الذي ذكرت Bloomberg في تقرير بتاريخ 18 يوليو أنه استثمر بكثافة في الشركات المدرجة التي تمتلك احتياطيات بيتكوين.

لكن تشارلز ألين، الرئيس التنفيذي لشركة BTCS المدرجة في البورصة، حذر بيلي من "ضرورة الحذر الشديد" بسبب هذه الروابط، قائلاً:

"عليك أن تكون حذرًا، فواجبك تجاه المساهمين؛ إذا موّلت جهودًا سياسية بأموال شركة عامة، فقد تواجه دعوى قضائية جماعية بتهمة خرق الأمانة."

ورد بيلي بأن هذه "ملاحظة جيدة"، لكنه أشار إلى أن الأمر "لم يكن مشكلة بالنسبة لـ Coinbase" عند دعمها للجنة Fairshake.

الشركات المشفرة تدخل عمق المشهد السياسي

أنفقت الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة أكثر من 134 مليون دولار في انتخابات 2024 الأمريكية، التي أسفرت عن وصول عدد كبير من المسؤولين المؤيدين للعملات الرقمية.

ومؤخرًا، فاز المرشح الديمقراطي جيمس ووكنشو بترشيح الحزب لملء مقعد الراحل جيري كونولي بعد أن أنفقت لجنة PAC مدعومة بالعملات المشفرة أكثر من مليون دولار لدعم حملته.

في الوقت نفسه، أعلنت Fairshake أنها تحتفظ بـ 141 مليون دولار مخصصة لاستخدامها في الانتخابات المقبلة.