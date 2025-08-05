BitMine تتجاوز حاجز 3 مليارات دولار من الإيثر مع صعود ETH بنسبة 6%

تام شمس - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:57 مساءً - ارتفعت قيمة مقتنيات شركة BitMine Immersion Technologies التي يترأسها توم لي إلى أكثر من 3 مليارات دولار من الإيثر (ETH)، بعدما أضافت 208,137 ETH أخرى إلى خزينتها خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع صعود سعر الإيثر بنسبة 6% يوم الإثنين.

وبحسب بيان صدر يوم الإثنين، رفعت عملية الشراء الأخيرة إجمالي مقتنيات BitMine إلى 833,137 ETH، ما يعزز تفوقها على ثاني أكبر شركة خزينة للإيثر SharpLink Gaming.

ووفق بيانات CoinGecko، ارتفع سعر الإيثر بنسبة 5.8% من أدنى إلى أعلى مستوى له خلال 24 ساعة ليصل إلى 3,730 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى 3,654 دولارًا.

ومع تجاوز سعر الإيثر حاجز 3,700 دولار، أصبحت BitMine رابع أكبر شركة خزينة للعملات المشفرة عالميًا، بعد كل من Strategy و MARA Holdings و Twenty One Capital.

ويأتي ذلك بعد مرور 35 يومًا فقط على إعلان الشركة استراتيجيتها الخاصة بخزينة الإيثريوم. يترأس الشركة كبير مسؤولي الاستثمار في Fundstrat توم لي، وقد جذبت استثمارات من المليارديرين بيل ميلر الثالث، وستانلي دروكنميلر، والرئيسة التنفيذية لـ ARK Invest كاثي وود.

BitMine تواصل الهيمنة على سباق تراكم الإيثر

قال لي: "تحركت BitMine بسرعة البرق في سعيها للوصول إلى ‘كيمياء 5%’ من الإيثر، حيث نمّينا مقتنياتنا من صفر إلى أكثر من 833 ألفًا خلال 35 يومًا فقط"، مضيفًا أن الشركة تميزت عن نظرائها من شركات الخزائن الرقمية من حيث سرعة رفع صافي قيمة الأصول المشفرة لكل سهم، ومن حيث السيولة العالية لأسهمها.

وتأتي SharpLink في المركز الثاني بمقتنيات تزيد عن 438,200 ETH (بقيمة 1.61 مليار دولار)، بينما تحتل The Ether Machine المركز الثالث بـ 345,400 ETH بعد شراء بقيمة 40 مليون دولار يوم الإثنين.

وتكمل كل من Ethereum Foundation و PulseChain SAC قائمة الخمسة الأوائل بـ 232,600 ETH و 166,300 ETH على التوالي، بحسب بيانات StrategicETHReserve.

أكبر شركات إدارة خزينة الإيثريوم من حيث حيازاتها. المصدر: StrategicETHReserve.xyz

توقعات لي الإيجابية لشهر أغسطس

قال لي في مقابلة مع CNBC إنه يتوقع ارتفاع الأسعار في أغسطس بدعم من بيانات سوق العمل الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ في التوظيف، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول من التشديد إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا وتحفيز قطاع الإسكان.

وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد ارتفاعًا قويًا في أغسطس"، مشيرًا إلى أن مؤشر S&P 500 قد يعود إلى أعلى مستوياته التاريخية في الأسابيع القليلة المقبلة، ومع الترابط القوي بين سوق العملات المشفرة والأسواق التقليدية، فإن مثل هذا السيناريو قد يدفع الإيثر وسوق الكريبتو للصعود أيضًا.