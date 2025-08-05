مشروع "Chainlink" يطلق ميزة البيانات اللحظية للأسهم الأمريكية على 37 شبكة بلوكشين

أعلن “Chainlink” عن إطلاق منتجه الجديد المسمى “تدفقات البيانات” الذي يوفر بيانات تسعير لحظية لأهم الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، والذي أصبح متاح الآن عبر 37 شبكة بلوكشين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الابتكار المالي القائم على تقنية البلوكشين، من خلال تمكين تطوير أدوات استثمارية متقدمة، مثل تداول الأسهم الرمزية، والعقود الدائمة، والصناديق الاصطناعية.

ويغطي المنتج الجديد أصولا رئيسية مثل SPY، وQQQ، وNVDA، وAAPL، وMSFT، ويعتمد على تجميع البيانات من مصادر متعددة، رئيسية واحتياطية، لضمان استمرارية الخدمة ودقتها.

تتم معالجة البيانات عبر شبكات أوراكل اللامركزية (DONs) التابعة لـ “Chainlink”، وتُنشر على الشبكة بصيغة منظمة مزوّدة بأختام زمنية، ما يتيح تمييز الأسعار الفورية عن القديمة، وتفعيل آليات تعليق التداول أثناء فترات إغلاق السوق.

ويُعد هذا التطوير خطوة استراتيجية نحو تمكين البلوكشين من استضافة أدوات مالية تقارب في تعقيدها وكفاءتها أدوات الأسواق التقليدية، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع حجم سوق الأصول المُرمّزة إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2030.

