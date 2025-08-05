هيئة تداول السلع الآجلة تستعد للسماح بتداول فوري للعملات المشفرة عبر بورصات العقود الآجلة

أعلنت “كارولين فام”، الرئيسة بالإنابة للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، عن مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين بورصات العقود الآجلة المسجلة (DCM) من تقديم خدمات التداول الفوري لعملة البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى، وذلك في خطوة تنظيمية لافتة تسعى إلى توسيع دور الهيئة في الإشراف على هذا القطاع سريع النمو.

وتُعد هذه المبادرة جزء من جهود أوسع أطلقتها الهيئة تحت عنوان “سباق العملات المشفرة”، والتي تهدف إلى تعزيز الوضوح التنظيمي، وتوسيع نطاق الرقابة على أسواق الأصول الرقمية، وتعزيز التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما يدعم الابتكار المالي المسؤول.

وقالت “فام”:

في ظل القيادة الواضحة للرئيس “ترامب”، تمضي هيئة تداول السلع الآجلة قُدما نحو وضع إطار فدرالي متكامل يتيح تداول الأصول الرقمية الفورية ضمن أسواق العقود الآجلة المسجلة، وذلك بالتنسيق مع مشروع العملات المشفرة الذي أطلقته هيئة الأوراق المالية.

ويخضع التداول الفوري للعملات المشفرة حاليا لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات، بينما تقتصر صلاحيات هيئة تداول السلع الآجلة على العقود الآجلة والمشتقات.

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الهيئة إلى توحيد الأطر التنظيمية، وإنشاء هيكل إشرافي أكثر تكامل تحت مظلة قانون بورصة السلع.

وأوضحت “فام” أن القانون الحالي يسمح بتداول السلع بالتجزئة عند استخدام الرافعة المالية أو الهامش من خلال DCM، مما يُوفّر أرضية قانونية قابلة للتفعيل فورا.

ودعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم بشأن هذه الخطوة، خاصة فيما يتعلق بالتقاطع مع قوانين الأوراق المالية، وما إذا كانت بعض الأصول الفورية تُعد عقود استثمارية ضمن اختصاص SEC.

وقد فتحت الهيئة باب التعليقات العامة حتى 18 أغسطس، على أن تُنشر جميع الملاحظات على الموقع الرسمي لـCFTC، في إطار من الشفافية والمشاركة العامة في صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية.

