المفوضة “هيستر بيرس”: على الحكومة الأمريكية حماية خصوصية العملات المشفرة بدلا من تقييدها

في خطاب بعنوان “الخصوصية المالية في العصر الرقمي” ألقته خلال مؤتمر علوم البلوكشين، دعت “هيستر بيرس”، مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والمعروفة بلقب أم العملات المشفرة، إلى تبني نهج أكثر احتراما للخصوصية في التعامل مع الأصول الرقمية.

وانتقدت “بيرس” ما وصفته بدولة المراقبة التي يمثلها النظام المالي الحالي، مشيرة إلى أن قانون سرية البنوك الصادر قبل 55 عام حوّل المؤسسات المالية إلى أدوات لإنفاذ القانون.

Grateful to SEC Commissioner @HesterPeirce for spotlighting the need to defend Americans’ right to financial privacy and including @katie_haun's argument that our financial data is among the most sensitive personal information we produce.



This is an issue too often overlooked… pic.twitter.com/7N7IPU5fWf — Haun Ventures (@HaunVentures) August 4, 2025

في عام 2024 وحده، قدمت 324 ألف مؤسسة مالية أكثر من 25 مليون تقرير، من بينها 4.7 مليون تقرير عن أنشطة مشبوهة.

أبرزت “بيرس” أن هذه البيئة التنظيمية تسمح للحكومة بجمع معلومات مالية دون أوامر قضائية، بدعم من آليات مثل مسار التدقيق الموحد (CAT) التابع للهيئة.

وأشادت “بيرس” بتقنيات الخصوصية مثل إثبات المعرفة الصفرية، وأنظمة الخلط، ومجموعات الخصوصية، مؤكدة أنها تقلل من الاعتماد على الوسطاء وتُمكّن المستخدمين من التفاعل ضمن بيئات تمويل لا مركزي شفافة ومتاحة للجميع دون تمييز.

وقالت:

البنك الذي قد لا يرغب في إقراض فئات معينة، يمكن استبداله ببروتوكول تمويل لا مركزي يُتيح فرص متكافئة للجميع.

وشددت “بيرس” على أهمية حماية حق الأفراد في حفظ أصولهم الرقمية ذاتيا، داعية إلى عدم ملاحقة مطوري أدوات الخصوصية مفتوحة المصدر، ورفض فرض التزامات رقابية على المستخدمين في معاملات الند للند.

وأضافت:

فرض جمع المعلومات على أفراد يتعاملون دون وسطاء يُعد انتهاك لأسس المجتمع الحر.

من جانبه، أعلن “بول أتكينز” رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عن إطلاق مشروع العملات المشفرة، وهي مبادرة واسعة لإصلاح الإطار التنظيمي الأمريكي بهدف تيسير انتقال الأسواق المالية إلى البنية التحتية المبنية على تقنية البلوكشين.

وأكد “أتكينز” أن الهيئة ستعمل على مراجعة وإلغاء القواعد التنظيمية القديمة التي لم تعد تتماشى مع طبيعة قطاع الأصول الرقمية، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار المالي في الولايات المتحدة، وضمان استمرار ريادتها في هذا المجال.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه البيت الأبيض لإصدار أمر تنفيذي جديد يعاقب البنوك التي تفرض قيود تعسفية على شركات العملات المشفرة، في خطوة تشير إلى توجه حكومي لإنهاء السياسات التمييزية التي اتسم بها العهد السابق تجاه هذا القطاع.

اقرأ أيضا:

الرئيس “ترامب” يعتزم معاقبة البنوك على التمييز ضد شركات الكريبتو

تدفقات خارجية ضخمة من صناديق الايثيريوم رغم صعود السعر بنسبة 4%

