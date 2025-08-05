CFTC تتعرض لضغوط للتحقيق مع المرشح براين كوينتينز بسبب علاقاته مع Kalshi

تام شمس - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:44 مساءً - حثّت عضوة الكونغرس الأمريكية الديمقراطية دينا تيتوس الجهةَ التنظيمية للسلع على التحقيق مع رئيسها المرشح، براين كوينتينز، بسبب علاقاته مع منصة التوقعات Kalshi الخاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وطلبت تيتوس، في رسالة وجّهتها يوم الاثنين إلى القائمة بأعمال رئيس اللجنة، كارولين فام، فتح "تحقيق لمعرفة ما إذا كان السيد براين كوينتينز قد انتهك سياسات الـ CFTC أو أي قانون فدرالي ساري أو تعهده الأخلاقي الخاص قبل موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه" لرئاسة الوكالة.

وأضافت: "أطلب على وجه التحديد الإفراج عن جميع الاتصالات ذات الصلة الصادرة من أو المتعلقة بالسيد كوينتينز والمتصلة بأسواق التوقعات والعقود المرتبطة بالأحداث"، مشيرة إلى أن "السيد كوينتينز يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في كالشي ويمتلك خيارات أسهم في الشركة".

وكان التصويت على ترشيح كوينتينز قد تعطل مؤخراً بعد تأجيله مرتين خلال الشهر الماضي، إذ سحبت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ جلسة استماع مخططاً لها الأسبوع الماضي بناءً على طلب من البيت الأبيض، رغم أن الإدارة لا تزال تدعم ترشيحه.

تيتوس تطالب بالإفراج عن الاتصالات

قالت تيتوس إن طلباً بموجب قانون حرية المعلومات أظهر أن كوينتينز "سعى للحصول على معلومات حول منافسي كالشي وربما شارك في اتخاذ قرارات على مستوى الوكالة قبل تأكيد مجلس الشيوخ لترشيحه".

وأضافت: "آمل أن يكون السيد كوينتينز ملتزماً بالقانون وتعهده الأخلاقي، لكن للأسف، أثبتت هذه الوكالة بالفعل أنها غير شفافة"، مشيرة إلى أن اللجنة انتهكت القوانين واللوائح "من خلال السماح بتداول عقود أحداث رياضية تعتبر قماراً غير قانوني".

وطلبت من الـ CFTC "الإفراج عن جميع الاتصالات بين الوكالة والسيد كوينتينز المتعلقة بشؤون اللجنة في أسواق التوقعات"، بما في ذلك أي محاولات للتواصل معه عبر بريده الإلكتروني الخاص.

وأشارت تيتوس إلى أن الخطوات التي تعهد كوينتينز باتخاذها إذا تم تعيينه رئيساً للجنة لن تكون عملية، لأنه من المتوقع أن يكون الشخص الوحيد في لجنة تضم عادة خمسة مفوضين.

وقالت إن كارولين فام ستغادر الوكالة بمجرد تأكيد كوينتينز، بينما أعلنت المفوضة الوحيدة الأخرى، كريستين جونسون، في مايو أنها ستستقيل "في وقت لاحق من هذا العام" بعد انتهاء ولايتها البالغة ثلاث سنوات في أبريل.

وفي رسالة إلى اللجنة في مايو، قال كوينتينز إنه سيستقيل من Kalshi وهي سوق عقود محددة (DCM) مرخّصة لدى الـ CFTC وسيتنازل عن أسهمه أو يبيعها، ولن يشارك في أي قرارات تتعلق بالشركة لمدة عام بعد استقالته.

لكن تيتوس قالت: "يبدو من غير العملي أن لا يتخذ أي قرارات تتعلق بكالشي لمدة عام، بالنظر إلى الكم الكبير من الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بأسواق التوقعات". وأضافت: "علاوة على ذلك، فإن الجمود التنظيمي يصب في مصلحة كالشي".

توأم وينكلفوس يغيّران موقفهما من كوينتينز

تأتي رسالة تيتوس بعد أيام من تقرير Politico يوم الأربعاء، والذي كشف أن مؤسسي منصة "جيميني" لتداول العملات المشفرة، كاميرون وتايلر وينكلفوس، حثّا الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في ترشيح كوينتينز.

وقال التقرير إن الأخوين أبلغا ترامب أن كوينتينز لن يُحدث تغييرات جذرية في اللجنة وأنه غير متماشي مع أجندة الرئيس، مشيرين إلى تصريحاته في يونيو التي دعا فيها إلى زيادة ميزانية اللجنة لمواجهة مسؤولياتها الجديدة في تنظيم سوق الكريبتو.

ويُعد ذلك تحولاً حاداً عن موقفهما عند ترشيحه في فبراير، حيث كتب كاميرون على منصة X أنه "بالضبط القائد الذي تحتاجه اللجنة"، بينما وصفه تايلر بأنه "اختيار مستحق" و"خيار رائع للكريبتو ولأمريكا".