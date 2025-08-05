صندوق البيتكوين التابع لـ BlackRock يسجّل أكبر تدفق خارجي منذ 9 أسابيع

تام شمس - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:44 مساءً - سجّل صندوق البيتكوين الأمريكي المدرج لشركة BlackRock أكبر تدفق خارجي له منذ مايو، تزامنًا مع تراجع البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يتعافى قليلًا يوم الاثنين.

شهد صندوق iShares bitcoin Trust المرمز (IBIT) التابع لـ BlackRock تدفقًا خارجيًا بقيمة 292.5 مليون دولار يوم الاثنين، وهو الأكبر منذ شهرين. كما شهد الصندوق تدفقًا خارجيًا طفيفًا يوم الجمعة، ما أنهى سلسلة تدفقات داخلية استمرت 37 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه سعر البيتكوين (BTC) أكثر عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في 14 يوليو، حيث انخفض بنسبة 8.5% ليصل إلى 112,300 دولار يوم الأحد قبل أن يتعافى إلى 115,000 دولار في أواخر تداولات الاثنين.

يُعد التدفق الخارجي الأخير لـ BlackRock مجرد تراجع طفيف مقارنةً بالتدفقات الصافية الضخمة التي حققها في يوليو، والتي بلغت 5.2 مليارات دولار، أي ما يعادل 9% من إجمالي التدفقات الداخلة للصندوق منذ إطلاقه في يناير 2024.

تباطؤ تدفقات صناديق البيتكوين الفورية

يُسجَّل الآن ثالث يوم تداول على التوالي يشهد فيه السوق بيعًا صافياً لصناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة.

سجّل صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المرمز (FBTC) تدفقًا خارجيًا بحوالي 40 مليون دولار، في حين خسر Grayscale Bitcoin Trust المرمز (GBTC) نحو 10 ملايين دولار. أما باقي المنتجات الأمريكية فقد سجّلت تدفقات صفرية، باستثناء صندوق Bitwise المرمز (BITB) الذي حقق تدفقًا داخليًا قدره 18.7 مليون دولار.

يبدو أن وتيرة التدفقات الخارجة قد تباطأت مع ارتداد البيتكوين من مستوى الدعم البالغ 112,000 دولار؛ إذ كان خروج رؤوس الأموال يوم الاثنين أقل حدة مقارنة بخروج 812 مليون دولار يوم الجمعة.

تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة الفورية. المصدر: CoinGlass

الأصول الرقمية تقتنص حصة أكبر من السوق

على المدى الأوسع، تبدو الصورة أكثر إيجابية لمنتجات الأصول الرقمية المؤسسية هذا العام.

أفاد خبير صناديق المؤشرات في بلومبرغ، إريك بالشوناس، يوم الاثنين، بأنه في حين يشهد قطاع الأصول الخاصة تباطؤًا، فإن الأصول الرقمية وصناديق التحوط تقتنص حصة أكبر من السوق هذا العام.

ونقل عن نيكولاس باناغيرتزوجلو، خبير التدفقات في JPMorgan، قوله: "ضمن فئة الأصول البديلة، تشهد الأصول الرقمية وصناديق التحوط تسارعًا في التدفقات الداخلة هذا العام، على النقيض من ضعف جمع التمويلات الذي تشهده الأسهم الخاصة والائتمان الخاص."

وأشار التقرير إلى أن التدفقات الرأسمالية نحو الأصول الرقمية هي الأسرع نموًا ضمن فئة الأصول البديلة، إذ اجتذبت هذه الفئة 60 مليار دولار حتى 22 يوليو، بعد أن حققت رقمًا قياسيًا بلغ 85 مليار دولار العام الماضي.

حصة سوق الأصول الرقمية في الاستثمارات البديلة آخذة في الازدياد. المصدر: Eric Balchunas

صناديق المؤشرات تقلل من تقلبات السوق

قال بالشوناس أيضًا يوم الاثنين إن تقلبات البيتكوين قد هدأت منذ إطلاق صناديق البيتكوين الفورية، حيث انخفض معدل التقلبات المتدحرجة على مدى 90 يومًا لصندوق IBIT التابع لـ BlackRock إلى أقل من 40 لأول مرة، بعد أن كان فوق 60 عند إطلاق هذه الصناديق في يناير 2024.

وأضاف الأسبوع الماضي أن السوق يشهد الآن تقلبات أقل بكثير و"غياب الانخفاضات الحادة المفاجئة"، مشيرًا إلى أن ذلك ساعد البيتكوين على جذب مستثمرين أكبر حجمًا وأعطاه فرصة أقوى ليُعتمد كعملة.