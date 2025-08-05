ارتفاع معروض العملات المستقرة ذات العائد رغم حظرها في الولايات المتحدة بموجب قانون GENIUS

تام شمس - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:33 مساءً - ارتفع المعروض من العملات المستقرة ذات العائد بشكل ملحوظ منذ إقرار الولايات المتحدة في يوليو قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة، والذي يحظر على المُصدّرين تقديم عوائد مباشرة على هذه العملات.

تُظهر البيانات أن المستفيدين الأكبر من هذا التوجه هما Ethena USDe المرمز (USDe) وSky’s USDS المرمز (USDS)، واللتان توفران عائداً عند رهن هذه العملات داخل بروتوكولاتهما.

منذ 18 يوليو، ارتفع المعروض المتداول من USDe بنسبة 70% ليصل إلى 9.49 مليارات، ما جعل قيمتها السوقية تحتل المركز الثالث بين جميع العملات المستقرة.

وفي المقابل، ارتفع المعروض المتداول من USDS بنسبة 23% ليبلغ قرابة 4.81 مليارات، لتحتل المركز الرابع في القيمة السوقية لنفس الفترة، وفقاً لبيانات DefiLlama.

هذا الارتفاع الكبير في معروض USDe أدى إلى صعود سعر ENA رمز الحوكمة لبروتوكول Ethena بنحو 60% منذ منتصف يوليو، ليصل حالياً إلى 0.58 دولار، بحسب CoinGecko.

العملات المستقرة ذات العائد هي الرابح الأكبر بعد قانون GENIUS

قال أنطوني ييم، الشريك المؤسس لشركة التحليلات Artemis، في منشور على منصة X يوم الاثنين:

"المفاجأة في عصر ما بعد GENIUS المعروض من العملات المستقرة ذات العائد ارتفع كثيراً رغم أن القانون يمنعها في الولايات المتحدة."

وقال خوليو مورينو، رئيس الأبحاث في CryptoQuant، لصحيفة Cointelegraph إن حاملي العملات يتجهون بشكل متزايد إلى USDe وUSDS، حيث يمكنهم الحصول على العائد من خلال رهن العملات داخل بروتوكولاتها.

وأضاف:

"بالضبط لأن قانون GENIUS حظر على المُصدّرين تقديم العائد مباشرة للمستثمرين، بدأوا بالتحول إلى العملات المستقرة ذات العائد أو العملات المستقرة المرهونة للحصول على العوائد. ولهذا نرى توسعاً في معروض USDe وUSDS، لأنها تدفع العائد بطريقة أكثر تكاملاً (عبر الرهن داخل بروتوكولها الخاص)."

سوق العملات المستقرة قد يصل إلى 300 مليار دولار بنهاية العام

نما سوق العملات المستقرة من 205 مليارات دولار في بداية العام إلى 268 مليار دولار حالياً، أي بزيادة قدرها 23.5%، وفقاً لـ DefiLlama.

وقال مورينو إن إجمالي المعروض من العملات المستقرة "قد يقترب من 300 مليار دولار بحلول نهاية العام إذا استمر اتجاه النمو."

مع ذلك، يرى تيموجين لوي، الرئيس التنفيذي لشركة Wanchain، أن جهود ترميز الأصول من قبل المؤسسات المالية التقليدية قد تحدّ من نمو العملات المستقرة، موضحاً أن ترميز الأصول "يمكّن صناديق أسواق المال من تبني سرعة ومرونة العملات المستقرة دون التضحية بالأمان والرقابة التنظيمية."

وأظهر تقرير في يوليو أن الطلب على تطبيقات التمويل اللامركزي على شبكة إيثريوم قد يرتفع بعد حظر قانون GENIUS للعملات المستقرة ذات العائد.

العائد الحقيقي المعدل للتضخم

يمكن للعملات المستقرة توليد العائد عبر الرهن أو الإقراض أو الاستثمار في أصول واقعية مثل سندات الخزانة الأمريكية، ما يوفر دخلاً سلبياً لحامليها.

وتتيح العملات المستقرة ذات العائد للمستثمرين الحصول على معدل عائد حقيقي — أي معدل العائد بعد خصم التضخم.

بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو 2.7%.

بالمقارنة، يوفر رهن (sUSDe) عائداً سنوياً نسبته 10.86%، بينما يوفر رهن (sUSDS) عائداً نسبته 4.75%، ما يعادل معدل عائد حقيقي قدره 8.16% و2.05% على التوالي.