اختراق منصة “LuBian”: المخترق لا يزال يحتفظ بـ 14 مليار دولار من البيتكوين بعد 4 سنوات من أكبر سرقة رقمية صامتة

كشف تقرير حديث من “Arkham” عن تفاصيل صادمة تتعلق باختراق ضخم استهدف منصة التعدين الصينية السرية “LuBian” في ديسمبر 2020، والذي أسفر عن سرقة 127,426 بيتكوين، تُقدّر قيمتها اليوم بأكثر من 14 مليار دولار.

اللافت أن المخترق لم يصرف أي من هذا المخزون حتى الآن، بعد مرور أكثر من أربع سنوات.

Each hacker address received the OP_RETURN message, shown in the screenshots, in which LuBian asks the hacker to return their funds.



LuBian spent 1.4 BTC across 1516 different transactions to send these messages, which suggests that this is not a spoof from another hacker who… pic.twitter.com/HW1P6Fanjw — Arkham (@arkham) August 2, 2025

الاختراق، الذي تم عبر استغلال خوارزمية ضعيفة لتوليد المفاتيح الخاصة، سُرق خلاله ما يزيد عن 90٪ من أصول المنصة.

كانت منصة “LuBian” تُمثل نحو 6٪ من معدل التجزئة في شبكة البيتكوين آنذاك، ولم تكشف علنا عن الهجوم، ما يجعل القضية واحدة من أطول وأكبر عمليات السرقة الرقمية التي ظلّت طي الكتمان.

حاولت “LuBian” استرجاع الأموال عبر رسائل مضمّنة في معاملات البيتكوين، لكنها فشلت، وتوقفت عن التعدين نهائيا بحلول مارس 2021.

ويُعتقد أن القرار جاء نتيجة للاختراق، إلى جانب حملة القمع الصينية والإيرانية على عمليات التعدين.

اليوم، أصبح المخترق ضمن أكبر 15 حائز للبيتكوين عالميا، متجاوزا حتى المتورط في فضيحة منصة “Mt Gox”.

