مجددا الصين تحُظر البيتكوين؟ هل تعود المخاوف والريبة من الحكومة الصينية؟

لم تُصدر الصين أي حظر جديد على العملات المشفرة، ورغم انتشار شائعات عبر حسابات بارزة على وسائل التواصل، بما في ذلك حساب “Kalshi” و”First Squawk”، فإن هذه الادعاءات لا تستند إلى مصادر موثوقة أو مستجدات رسمية.

سارع عدد من الشخصيات البارزة في مجتمع الكريبتو، مثل “سو تشو” و”كولين وو”، إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدين عدم وجود دلائل على فرض قيود جديدة من قبل السلطات الصينية.

ويُشار إلى أن تكرار هذه الأخبار أصبح يُنظر إليه بسخرية في الأوساط المتخصصة، نظرا لتاريخ الصين الطويل مع الحظر المتكرر للعملات المشفرة.

China: bans crypto for the 9th time



Me: pic.twitter.com/5FaLBe3b9q — Christian Schumach (@chris_schumach_) August 3, 2025

الصين سبق وأن فرضت سلسلة من القيود بدأت عام 2013، وتوسعت في 2017 لتشمل منع منصات تداول العملات المشفرة وطرح العملات الأولية (ICOs)، ثم وصلت ذروتها في 2021 حين شنت حملة صارمة على التعدين.

ومع ذلك، لم يُحظر التداول الفردي للعملات المشفرة بشكل صريح، ولا يزال تعدين البيتكوين نشط في بعض المناطق، حيث تُساهم الصين حتى الآن بنسبة تُقدّر بـ21٪ من معدل التجزئة العالمي.

في المجمل، لا توجد مؤشرات على تجدد القيود، وتبقى الأصول الرقمية، مثل العملات المستقرة، محور اهتمام في بعض الأوساط الرسمية داخل الصين.

