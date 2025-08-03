كوين بيس تقدم حملة "كل شيء على ما يرام" بلمسة كوميدية سوداء تُصوّر حالة المملكة المتحدة

أطلقت كوين بيس حملتها الجديدة “كل شيء على ما يرام” بأسلوب ساخر يعكس الواقع الاقتصادي القاتم في المملكة المتحدة لعام 2025.

بدلا من الترويج التقليدي للعملات المشفرة من خلال الوعود التقنية أو الأحلام الوردية، اعتمدت الحملة على الكوميديا السوداء لتصوير مشاهد من الحياة اليومية تُجسّد التضخم، تدهور البنية التحتية، وتراجع الأمان المالي.

If everything is fine, then don’t change anything at all.



But when the financial system isn’t working for so many people in the UK, it needs to be updated. pic.twitter.com/rL1EaKu12V — Coinbase 🛡️ (@coinbase) July 31, 2025

الإعلان، الذي أُخرج بالشراكة مع وكالة “Mother” والمخرج “ستيف روجرز”، يبدأ بنغمة مطمئنة بينما تعرض الصور المتناقضة فوضى منزلية واقتصادية مألوفة، في محاكاة ساخرة للشعارات الرسمية التي تُطمئن الناس رغم الواقع المتردي.

أحد أبرز مشاهد الإعلان يظهر زوجين ثريين يغادران في سيارة فاخرة إلى دبي، في إشارة إلى موجة هجرة أصحاب الملايين من المملكة المتحدة، والتي يُتوقع أن تصل إلى أكثر من 16,500 مغادر خلال 2025.

لاقى الإعلان إشادة واسعة، من بينها تعليق من “بيتر ماكورماك”، أحد أبرز الأصوات في مجتمع العملات المشفرة، معتبرا إياه عمل مميز يُجسد نبض الشارع البريطاني.

بفضل هذه المقاربة الجريئة، تضع كوين بيس نفسها في موقع مختلف، حيث تُقدم سرد واقعي أقرب إلى المستهلك، بعيدا عن لغة الوعد والابتكار، ومليئا بالتعاطف والمصداقية.

اقرأ أيضا:

تراجع سعر البيتكوين بمقدار 10,000 دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق: إليكم مناطق الدعم التالية

طفرة البيتكوين تُعزز الإيرادات في كل من شركة ستراتيجي وتيثر في الربع الثاني 2025

