فيتاليك بوتيرين معلنا: ستكون هناك أكثر من 400 معاملة في الثانية وستتوفر شبكة الإيثيريوم على هاتفك!

في مؤتمر “ETHKyiv 2025″، أعلن “فيتاليك بوتيرين” و”توماس ك. ستانكزاك” عن تقدم تقني كبير في شبكة الايثيريوم، مؤكدين اقتراب الوصول إلى 400 معاملة في الثانية (TPS) على الشبكة الرئيسية بحلول نهاية 2025، إلى جانب إمكانية تشغيل عقدة كاملة على الهاتف الذكي قريبا.

بوتيرين أوضح أن تقنيات “zkEVM” ستسمح بتشغيل العقد على أجهزة خفيفة دون الحاجة لموارد ضخمة، مما يقلل بشكل كبير من حجم البيانات المطلوبة ويزيد من كفاءة التحقق من المعاملات مع الحفاظ على الخصوصية.

من جهته، كشف “ستانكزاك” أن نظام “نهائية بثلاث فتحات” (3-Slot Finality) سيتم اعتماده في 2026، ما سيُقلص وقت تأكيد المعاملة إلى نحو 36 ثانية فقط، ويقرب تجربة الإيثيريوم من سرعة المدفوعات التقليدية دون المساس باللامركزية.

هذه التطورات تمثل دفعة هامة للبنية التحتية للايثيريوم، وتُرسخ مكانتها كنظام أساسي قابل للتوسع وآمن في عالم Web3.

اقرأ أيضا:

تراجع سعر البيتكوين بمقدار 10,000 دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق: إليكم مناطق الدعم التالية

طفرة البيتكوين تُعزز الإيرادات في كل من شركة ستراتيجي وتيثر في الربع الثاني 2025

