تراجع سعر البيتكوين بمقدار 10,000 دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق: إليكم مناطق الدعم التالية

انخفض سعر البيتكوين بمقدار 10,000 دولار عن ذروته الأخيرة، ليتراجع من أعلى مستوياته القياسية التي تجاوزت 123,000 دولار منتصف يوليو، إلى مستوى 113,000 دولار.

هذا التراجع جاء بعد فترة استقرار نسبي ضمن نطاق يتراوح بين 117,000 و120,000 دولار، دون تسجيل اختراقات حاسمة.

بدأ الانخفاض الفعلي مع نهاية يوليو، عقب محاولة اختراق فاشلة عند مستوى 119,000 دولار، ليتم تسجيل أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند أقل من 112,000 دولار.

وتشير التحليلات إلى أن هذا الهبوط يعود إلى مزيج من الضغوط الاقتصادية الكلية، وزيادة في عمليات بيع البيتكوين من قبل المستثمرين، بما في ذلك قيام شركات التعدين بتصريف أكثر من 3000 بيتكوين خلال أسبوعين، وفقا لما ذكره المحلل “علي مارتينيز”.

Miners have offloaded over 3,000 Bitcoin $BTC in the past two weeks! pic.twitter.com/enP4JtUyMs — Ali (@ali_charts) August 2, 2025

هذا الانخفاض الحاد أدى إلى تصفية ما يقرب من مليار دولار من مراكز التداول ذات الرافعة المالية المرتفعة، مما زاد من حدة التراجع.

وحدد المحلل “مارتينيز” مناطق الدعم التالية بين 105,000 و107,000 دولار، مؤكدا على أهمية مستوى 107,100 دولار كنقطة تجميع محورية قد تلعب دور في تحديد الاتجاه المستقبلي لسعر البيتكوين.

رغم التراجع، لا تزال العملة الرقمية تتداول فوق مستويات الدعم الحرجة، لكن من المتوقع استمرار التقلبات، خاصة مع افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين، واحتمال إصدار تصريحات مؤثرة من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الذي اعتاد إطلاق إعلانات بارزة كل يوم أحد والتي من الممكن أن تُحدث تأثير في الأسواق.

اقرأ أيضا:

طفرة البيتكوين تُعزز الإيرادات في كل من شركة ستراتيجي وتيثر في الربع الثاني 2025

تراجع سعر الريبل مع تأثر المتداولين بتقلبات السوق

