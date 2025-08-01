طفرة البيتكوين تُعزز الإيرادات في كل من شركة ستراتيجي وتيثر في الربع الثاني 2025

سجلت شركتا “ستراتيجي” و”تيثر” أداء مالي استثنائي في الربع الثاني من عام 2025، مدعومتين بارتفاع بقيمة بيتكوين واستمرار الزخم في سوق العملات الرقمية.

أعلنت شركة “ستراتيجي” عن صافي دخل قياسي بلغ 10 مليار دولار في الربع الثاني، لتسجل أعلى أرباح فصلية في تاريخها، مقارنة بخسارة بلغت 102.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم المخففة 32.60 دولار.

يُعزى هذا التحول الكبير إلى استراتيجية الشركة الطموحة في تجميع البيتكوين، حيث تمتلك الآن 628,791 بيتكوين في ميزانيتها العمومية بتكلفة إجمالية بلغت 46 مليار دولار، بينما تُقدّر قيمتها السوقية الحالية بـ72.7 مليار دولار.

وحققت الشركة عائد بنسبة 25% منذ بداية العام، بما في ذلك مكاسب غير محققة بقيمة 14 مليار دولار في الربع الثاني وحده، بعد أن ارتفعت البيتكوين بنسبة 31% خلال نفس الفترة.

رفعت الشركة مستهدفاتها لعام 2025، حيث تم تعديل هدف العائد من 25% إلى 30%، وهدف الأرباح بالدولار من 15 مليار إلى 20 مليار دولار.

أكد الرئيس التنفيذي “فونغ لي” أن الأداء يعكس نجاح نهج إدارة خزينة البيتكوين وقوة منصة التمويل المؤسساتي لدى الشركة.

وأضاف المدير المالي “أندرو كانغ” أن هذه النتائج تُصنّف من بين الأفضل عالميا في قطاع الشركات العامة.

من جانبه، شدد “مايكل سايلور” على أهمية قيام الولايات المتحدة بوضع تصنيف رسمي للأصول الرقمية، لتحديد معايير الترميز والتمييز بين السلع والأوراق المالية، معتبرا أن وضوح التصنيف سيفيد السوق بأكمله.

من جهتها، أعلنت شركة “تيثر”، أكبر مُصدر للعملات المستقرة، عن أرباح بلغت 4.9 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 277%.

وبلغ إجمالي أرباحها منذ بداية العام 5.7 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار من الإيرادات المتكررة، و2.6 مليار دولار ناتجة عن مكاسب من الذهب والبيتكوين.

وأظهرت بيانات الشركة أن احتياطياتها بلغت 162.5 مليار دولار، مقابل التزامات بقيمة 157 مليار دولار، مما يُظهر فائضا قوي يعزز ثقة المستثمرين في استقرار نموذجها المالي.

يؤكد هذا الأداء القياسي لكلا الشركتين الدور المحوري الذي تلعبه البيتكوين في تعزيز الربحية في ظل التوجه المؤسساتي المتزايد نحو الأصول الرقمية، وسط بيئة سوقية تتسم بالزخم والنمو المستمر.

اقرأ أيضا:

تراجع سعر الريبل مع تأثر المتداولين بتقلبات السوق

المستثمرون الأفراد يتخلصون من البيتكوين والحيتان تستثمر بكثافة في الايثيريوم: التفاصيل

