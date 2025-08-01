الباحث في إيثريوم يقترح شبكة "Lean" استعدادًا لعصر الحوسبة الكمية

تام شمس - الجمعة 1 أغسطس 2025 03:35 مساءً - اقترح الباحث في مؤسسة إيثريوم، جاستن دريك، خطةً جديدة تُدعى "Lean Ethereum" تهدف إلى جعل شبكة العقود الذكية من الطبقة الأولى مقاومة للهجمات القائمة على الحوسبة الكمية، مع تبسيط البنية التقنية لإيثريوم، والتي تشمل طبقات الإجماع، والبيانات، والتنفيذ.

واقترح دريك استخدام آلات افتراضية مدعومة ببراهين عديمة المعرفة (Zero-Knowledge Proofs)، وهي طريقة للتحقق من البيانات على السلسلة دون الكشف عن محتواها، من أجل تأمين طبقة التنفيذ ضد تهديدات الحوسبة الكمية وتعزيز أمان الشبكة.

جدول زمني لتنفيذ خطة Lean Ethereum. المصدر: Lean Ethereum initiative

كما دعا إلى اعتماد تقنية "أخذ عينات من توافر البيانات" (Data Availability Sampling) لتقليل متطلبات التخزين على سلسلة إيثريوم، مع الحفاظ على سلامة الكتل.

أخذ عينات من توافر البيانات هي تقنية تتيح التحقق من صحة الكتلة عبر فحص أجزاء صغيرة وعشوائية منها، دون الحاجة إلى تنزيل الكتلة كاملة من قِبل العُقد للتحقق من صلاحيتها.

واقترح دريك أيضًا تبني إطار عمل RISC-V، وهو مجموعة من التعليمات الحاسوبية المبسطة المصممة لتوجيه المعالجات، بهدف تعزيز أمان طبقة الإجماع وتبسيط مكوناتها التقنية.

ويؤكد مؤيدو إطار RISC-V أنه يعزز الأمان من خلال تقليص نقاط الضعف المحتملة والثغرات الخلفية التي قد تُستغل في الشبكة وعُقدها.

ولا يزال المطورون يدعون إلى تبسيط بنية إيثريوم التقنية لتسهيل استخدامها من قِبل مطوري البلوكتشين، مع تقليل التعقيد وإغلاق الثغرات الأمنية. فقد تعرضت الشبكة لانتقادات متكررة من المطورين بسبب تعقيدها التقني.

فيتاليك بوتيرين يدعم التوجه نحو التبسيط

في مايو، أعرب المؤسس المشارك لإيثريوم، فيتاليك بوتيرين، عن رغبته في تبسيط بنية إيثريوم التقنية خلال السنوات الخمس المقبلة لتقترب من بساطة شبكة بيتكوين.

وقال إن الإفراط في تطوير العناصر التقنية لإيثريوم "أسهم في زيادة التكاليف، ومخاطر الأمان، وعزل ثقافة البحث والتطوير، وذلك غالبًا سعياً وراء مزايا ثبت أنها وهمية".

يوضح فيتاليك بوتيرين أربع مراحل للانتقال إلى بنية RISC-V. المصدر: فيتاليك بوتيرين

وكان بوتيرين قد اقترح أيضًا في أبريل الانتقال إلى بنية RISC-V لجعل الشبكة أسرع وأكثر مرونة.

واقترح آخرون، مثل شينشين فان، رئيس قسم التشفير في منصة IoTeX اللامركزية، اعتماد براهين عديمة المعرفة القائمة على التهشير (Hash-based ZKPs) كوسيلة لجعل الشبكة مقاومة للحوسبة الكمية دون التأثير على تجربة المستخدم.