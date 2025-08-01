الرئيس التنفيذي لشركة Strategy يصفها بـ "السهم الأصعب فهماً" رغم تحقيق أرباح قياسية

تام شمس - الجمعة 1 أغسطس 2025 03:35 مساءً - تراجعت أسهم شركة Strategy بنسبة 1.4% في تداولات ما بعد الإغلاق، رغم إعلانها عن أرباح قياسية بلغت 10 مليارات دولار في الربع الثاني، حيث وصف الرئيس التنفيذي فونغ لي الشركة المالكة للبيتكوين بأنها "أكثر الأسهم سوء فهم وأقلها تقديرًا" في السوق.

وارتفع الدخل التشغيلي لشركة Strategy، التي شارك في تأسيسها مايكل سايلور، بنسبة 7,100% على أساس سنوي ليصل إلى 14 مليار دولار، بحسب بيان الأرباح الصادر يوم الخميس.

ويمثل هذا الربع ثاني فترة مالية تطبّق فيها الشركة نظام المحاسبة بالقيمة العادلة، والذي يشمل الأرباح غير المحققة من ممتلكات البيتكوين (BTC).

كما أعلنت Strategy عن خطط لجمع 4.2 مليارات دولار إضافية من خلال إصدار أسهم ممتازة بغرض شراء المزيد من البيتكوين، وذلك ضمن استراتيجيتها بعيدة المدى لاقتناء ما قيمته 84 مليار دولار من العملة المشفرة، بموجب خطتها المحدّثة المسماة "42/42".

فونغ لي: Strategy تُساء فِهمها وتُقلّل قيمتها السوقية

قال لي خلال مكالمة الأرباح إن الدخل التشغيلي التقديري لشركة Strategy في السنة المالية 2025 بلغ 34 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة التاسعة بين شركات مؤشر S&P 500 من حيث الأرباح.

وأوضح أن الشركة تحتل المرتبة 96 من حيث القيمة السوقية، في حين تتمتع بأحد أدنى مضاعفات الربحية بين شركات المؤشر نفسها.

"نحن ممولون من خلال أكثر التقنيات والأصول ابتكارًا في تاريخ البشرية، ومع ذلك، ربما نكون أكثر الأسهم التي يُساء فهمها وتُقلّل قيمتها في الولايات المتحدة، وربما في العالم."

مقارنة بين دخل Strategy التشغيلي وقيمتها السوقية مع شركات كبرى ضمن S&P 500. المصدر: Strategy

حققت وحدة البرمجيات التابعة للشركة، والتي تشمل خدمات الاستخبارات التجارية والاشتراكات، إيرادات بلغت 114 مليون دولار خلال الربع.

أغلق سهم الشركة العادي MSTR مرتفعًا بنسبة 1.73% عند 401.86 دولار يوم الخميس، لكنه تراجع بنسبة 1.4% في تداولات ما بعد الإغلاق، وفقًا لبيانات Google Finance.

Strategy ترفع مستهدفاتها من مؤشرات البيتكوين

أوضحت الشركة، التي تمتلك حتى الآن 628,791 بيتكوين بقيمة 73.3 مليار دولار، أن "عوائد البيتكوين" لديها ارتفعت بنسبة 25% خلال الربع الثاني، فيما بلغ "الربح الدولاري من البيتكوين" أكثر من 13 مليار دولار، ما يعني تحقيق أهداف نهاية العام في وقت مبكر.

ويمثل "عوائد البيتكوين" النسبة المئوية للتغير بين عدد البيتكوين المحتفظ به والأسهم المخففة المفترضة، بينما يشير "الربح الدولاري من البيتكوين" إلى الزيادة في القيمة السوقية لممتلكات البيتكوين بالدولار الأمريكي.

وبناءً على ذلك، رفعت Strategy مستهدفاتها السنوية إلى 30% لعوائد البيتكوين و20 مليار دولار للربح الدولاري، وفقًا لما قاله لي:

"أي شركة تستطيع مضاعفة أهدافها خلال العام تُعتبر ناجحة بكل المقاييس."

Strategy تخطط لجمع 4.2 مليارات دولار لشراء المزيد من البيتكوين

في الوقت ذاته، قالت Strategy إنها أبرمت اتفاقية لإصدار وبيع ما تصل قيمته إلى 4.2 مليارات دولار من الأسهم الممتازة، والتي ستُستخدم لشراء المزيد من البيتكوين.

ويحمل هذا الإصدار اسم Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock تحت رمز STRC، ويُعد من أدوات الاستثمار الأساسية للشركة لتعزيز ممتلكاتها من البيتكوين باستخدام ما تسميه "الرفع المالي الذكي".

ويأتي ذلك بعد أن جمعت الشركة 2.5 مليار دولار من STRC في يوليو، واستخدمت المبلغ لشراء 21,021 بيتكوين، مما يجعله أكبر طرح أسهم في الولايات المتحدة خلال عام 2025 حتى الآن.

وبالأسعار الحالية، يمكن لـ Strategy شراء نحو 36,128 بيتكوين من خلال العائدات الجديدة البالغة 4.2 مليارات دولار.