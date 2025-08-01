Coinbase تُخفق في تحقيق توقعات الإيرادات للربع الثاني وسط آمال نمو العملات المستقرة والانتصارات التنظيمية

تام شمس - الجمعة 1 أغسطس 2025 03:35 مساءً - تراجعت أسهم Coinbase في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الخميس، بعد أن أخفقت بورصة العملات المشفرة في تحقيق توقعات وول ستريت من حيث الأرباح والإيرادات، على الرغم من تسجيل عدد من الإنجازات المهمة خلال هذا الربع.

سجلت Coinbase إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الثاني، أي أقل من توقعات المحللين التي تراوحت بين 1.56 و1.59 مليار دولار. ورغم أن صافي الدخل المعلن بلغ 1.4 مليار دولار، فإن صافي الدخل المعدّل — بعد استبعاد مكاسب الاستثمارات — لم يتجاوز 33 مليون دولار.

وكانت الأرباح غير المعدّلة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) مخيبة للآمال بشكل خاص، إذ بلغت 0.12 دولارًا للسهم فقط، مقابل توقعات المحللين البالغة 1.49 دولارًا. وتعرضت النتائج لضغوط كبيرة بسبب تراجع إيرادات المعاملات، الناتج عن انخفاض حجم التداول الفوري للعملات المشفرة.

ملخص أرباح Coinbase للربع الثاني 2025. المصدر: Coinbase

مع ذلك، حمل الربع الثاني بعض النقاط الإيجابية. فعلى الرغم من تراجع الإيرادات الإجمالية بنسبة 26% مقارنة بالربع السابق، لم تنخفض إيرادات الاشتراكات والخدمات سوى بنسبة 6% لتصل إلى 656 مليون دولار، بدعم من ارتفاع أرصدة العملات المستقرة، لا سيما USDC. وارتفعت الإيرادات المرتبطة بالعملات المستقرة بنسبة 12% لتصل إلى 332 مليون دولار.

وتتوقع Coinbase أن تتراوح إيرادات الاشتراكات والخدمات في الربع الثالث المالي ما بين 665 و745 مليون دولار.

خوان ليون، كبير استراتيجيي الاستثمار في Bitwise، يشرح نتائج Coinbase المتباينة. المصدر: Juan Leon

تراجعت أسهم COIN بأكثر من 8% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب صدور تقرير الأرباح، وفقًا لبيانات Yahoo Finance.

Coinbase تحتفل بانتصارات تنظيمية "محورية" رغم التباطؤ في نشاط السوق خلال الربع الثاني

على الرغم من تباطؤ نشاط السوق في الربع الثاني، أشارت Coinbase إلى تطورات سياسية كبرى خلال يوليو ووصفتها بأنها "محطات مفصلية" لها ولصناعة العملات الرقمية ككل.

ومن بين هذه التطورات: توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون GENIUS الذي يضع إطارًا فيدراليًا لتبني العملات المستقرة، إضافة إلى تمرير مجلس النواب لقانون CLARITY، الهادف إلى تحديد هيكلية سوق العملات المشفرة.

كما أشارت Coinbase إلى تقدم في خارطة طريق منتجاتها، بما في ذلك توسيع برنامج مكافآت العملات المستقرة، وإطلاق تطبيق Base، الذي سجل أكثر من 700,000 مستخدم على قائمة الانتظار الخاصة بالنسخة التجريبية المفتوحة.

أما بخصوص المرحلة المقبلة، فقد كشفت الشركة عن منصة جديدة تُعرف باسم "everything exchange"، ستتضمن تداول الأصول الواقعية المرمّزة، وأسواق التنبؤ، وعمليات الطرح المبكر للعملات.

وستبدأ المنصة عملها داخل الولايات المتحدة، مع إطلاق دولي تدريجي "استنادًا إلى الموافقات التنظيمية"، وفق ما صرّح به نائب رئيس المنتجات في Coinbase، ماكس برانزبرغ، لقناة CNBC.