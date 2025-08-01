دفع نحو تحصيص السيولة في صناديق سولانا المتداولة يلقى دعمًا مؤسسيًا

تام شمس - الجمعة 1 أغسطس 2025 03:35 مساءً - يتقدم مزوّد البنية التحتية لشبكة سولانا Jito Labs، ومديرا الأصول VanEck وBitwise، إلى جانب اثنين من أصحاب المصلحة الآخرين، بمناشدة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للسماح بالتحصيص السائل ضمن المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) الخاصة بسولانا.
التحصيص السائل هو طريقة لتخصيص التوكنات إلى المدققين، مع الحصول على توكن مشتق مقابلها، ما يعني فعليًا أن التوكنات المحصصة لا تكون "مجمّدة". ويمكن تداول هذه التوكنات السائلة (LSTs) أو استخدامها في التمويل اللامركزي أو حتى إقراضها. ومع ذلك، تنطوي هذه العملية على مخاطر إضافية لا تظهر في أنظمة التحصيص التقليدية.
وتُجادل المجموعات التي تقدّمت بالمناشدة، بما فيها معهد سياسة سولانا وMulticoin Capital Management، بأن التحصيص السائل يمكن أن يُحسّن كفاءة رأس المال من خلال تمكين مصدّري الـ ETP من تجنب إعادة التوازن القسري.
وجاء في الرسالة:
"إذا اضطُر المصدرون إلى تقييد نسبة التحصيص إلى حد معين من الأصول، فإن عمليات الإنشاء والاسترداد الكبيرة ستُجبرهم على إعادة التوازن، مما يزيد من تكاليف تشغيل منتج ETP ويُدخل احتمال حدوث أخطاء تتبعية. ويمكن استخدام التوكنات السائلة لإعادة التوازن بسرعة في مثل هذا السيناريو، بل ويمكن تسليمها أو استلامها عينيًا من قبل المشاركين المعتمدين..."
تشير الرسالة أيضًا إلى فوائد إضافية مثل: تعزيز أمن الشبكة، وتوسيع خيارات المنتجات أمام المستثمرين، وتوفير إيرادات إضافية لمُصدري الـ ETP. وهناك حاليًا ما لا يقل عن تسعة صناديق متداولة لسولانا (SOL) تنتظر قرارًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات.
إلا أن الرسالة لا تتناول مخاطر التحصيص السائل، ومنها: الثغرات البرمجية في العقود الذكية، أو فقدان الارتباط السعري، أو مخاطر القص (slashing). ولم تصدر لجنة SEC إرشادات رسمية بعد بشأن التحصيص السائل، رغم أنها أشارت إلى أن التحصيص التقليدي قد لا يُعدّ طرحًا أمنيًا إذا كان مرتبطًا مباشرةً بعملية الإجماع.
التحصيص في صناديق العملات المشفرة المتداولة: قضية ساخنة في عام 2025
سولانا ليست العملة الوحيدة التي يدعو مؤيدوها إلى السماح بتحصيصها في صناديق ETP، إذ يسعى مصدّرو صناديق الإيثر (ETH) أيضًا للحصول على موافقة على ميزات التحصيص.
ففي 17 يوليو، تقدّمت بورصة ناسداك بطلب إلى لجنة SEC للسماح بالتحصيص في صندوق iShares Ether ETF التابع لشركة BlackRock. وكانت البورصة قد قدمت طلبات مماثلة لشركة Grayscale في فبراير.
ويرى بعض المحللين أن إدراج ميزة التحصيص في صناديق إيثر المتداولة قد يفتح المجال أمام تدفق رؤوس أموال مؤسسية ضخمة إلى هذه الصناديق.
وفي مارس 2025، صرّح روبي ميتشنيك، رئيس قسم الأصول الرقمية لدى BlackRock، أن صندوق إيثر التابع للشركة حقق نجاحًا، لكنه كان "أقل كمالًا" بدون التحصيص.
