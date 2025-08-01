أسبوع ضخم لشركات الخزينة الرقمية مع موجة شراء بلغت 8 مليارات دولار

تام شمس - الجمعة 1 أغسطس 2025 03:35 مساءً - بدأت شركات الخزينة الرقمية في تنفيذ عمليات شراء لعملات مشفرة بقيمة تتجاوز 7.8 مليارات دولار هذا الأسبوع، في ما قد يكون أحد أكبر موجات الشراء المؤسسي للعملات المشفرة في التاريخ الحديث — خاصة بالنسبة للألتكوينات.

حللت Cointelegraph 16 بيانًا صادرًا عن شركات منذ يوم الإثنين، أعلنت فيها عن خطط إما لشراء العملات المشفرة أو لجمع أموال مخصصة لذلك. وكانت الإيثر (ETH) هي الهدف الأبرز.

فقد تعهدت خمس شركات مدرجة على الأقل بشراء أكثر من 3 مليارات دولار من الإيثر وهو ما يعادل 45 ضعفًا تقريبًا من كمية الإيثر المُصدرة خلال الأسبوع الماضي.

تُعد شركات الخزينة الرقمية أحدث صيحة في وول ستريت، إذ يسعى المستثمرون التقليديون الذين غالبًا ما يُمنعون من شراء العملات المشفرة أو المنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بها إلى التعرض لهذا القطاع سريع النمو.

الإيثر يتصدر رهانات الشركات المؤسسية

قدمت شركة التعدين BTCS Inc. يوم الثلاثاء طلبًا لبيع أسهم تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار لتمويل عمليات شراء مستقبلية للإيثر.

أما شركة Sharplink Gaming التابعة لجوزيف لوبين، والتي تُعد بالفعل ثاني أكبر شركة خزينة للإيثر، فقد عززت إجمالي المشتريات هذا الأسبوع بشراء إيثر بقيمة 338 مليون دولار عبر عمليتي شراء يوم الإثنين والخميس.

من جهتها، قامت Ether Machine بشراء 15,000 إيثر هذا الأسبوع بقيمة تقارب 57 مليون دولار.

في الوقت نفسه، ظهرت شركتان جديدتان متخصصتان في شراء الإيثر هذا الأسبوع، حيث أعلنت شركة 180 Life Sciences Corp. عن تغيير اسمها إلى ETHZilla Corporation ضمن صفقة بقيمة 425 مليون دولار، بينما أعادت شركة Fundamental Global هيكلة نفسها تحت اسم FG Nexus ضمن صفقة بقيمة 200 مليون دولار.

الألتكوينات تثير شهية شركات الخزينة أيضًا

لم يكن الإيثر وحده محط الأنظار هذا الأسبوع، إذ أبدت شركات الخزينة اهتمامًا واضحًا بشراء الألتكوينات أيضًا.

وجاء الإعلان الأكبر من شركة Tron Inc. وهي شركة ألعاب صغيرة تم الاستحواذ عليها من قبل سلسلة بلوكتشين ترون بقيادة جاستن صن حيث أعلنت يوم الإثنين عن خطط لجمع مليار دولار لشراء عملة ترون (TRX).

كما أشارت ثلاث شركات أخرى إلى نوايا لشراء عملات سولانا (SOL) وSui وBNB وهي عملة مرتبطة بشكل وثيق بمنصة بينانس.

ومن بين أبرز الشركات الجديدة في هذا المجال، شركة CEA Industries، وهي شركة كندية لصناعة أجهزة التبخير، أعيد توجيهها نحو شراء BNB بعد استحواذ من قبل شركتي 10X Capital وYZi Labs. ووصفت الشركة نفسها سابقًا بأنها المكتب العائلي للمؤسس المشارك لبينانس، تشانغبينغ زاو.

وتخطط هذه الشركة لجمع ما لا يقل عن 500 مليون دولار، مع إمكانية فتح تمويل يصل إلى 1.25 مليار دولار لشراء BNB، التي تُعد مملوكة في أغلبها لزاو وبينانس.

أما شركة Cemtrex Inc. التقنية فقد أعلنت يوم الخميس عن شرائها عملة SOL بقيمة مليون دولار، مع هدف لتوسيع هذا الرقم إلى 10 ملايين دولار. وفي يوم الإثنين، أتمّت شركة الإقراض Mill City Ventures III صفقة بقيمة 450 مليون دولار للانتقال نحو شراء عملة SUI.

شركات الخزينة تمتلك 100 مليار دولار من العملات المشفرة — ولكن المخاطر قائمة

أشار المحلل لدى Galaxy Research، ويل أوينز، في تقرير نُشر يوم الأربعاء، إلى أن شركات الخزينة الرقمية تمتلك مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار من العملات المشفرة 93 مليار دولار منها في البيتكوين وحده.

لكن أوينز نبّه إلى أن هذا النموذج التجاري لا يخلو من المخاطر، موضحًا أن المستثمرين يطبقون "علاوات تقييم مختلفة إلى حد كبير" على قيمة أصول الشركة الصافية.

فعلى سبيل المثال، تحظى شركة Strategy المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy بعلاوة تقييم تبلغ 58%، وهو ما قال أوينز إنه يعكس "نطاقها ونضجها"، بينما تتداول شركة Metaplanet اليابانية بعلاوة تبلغ 179% بسبب "نموذجها العدواني في جمع رأس المال".

وأضاف أن هذا النموذج يعتمد اعتمادًا كبيرًا على استمرار علاوة التقييم على صافي قيمة الأصول، مشيرًا إلى أنه "إذا انهارت هذه العلاوة أو ما هو أسوأ، انقلبت إلى خصم فإن النموذج يبدأ بالانهيار".

وقال: "تزداد المنافسة في قطاع شركات الخزينة الرقمية بشكل كبير. وعندما تتبنى مئات الشركات نفس الاستراتيجية أحادية الاتجاه (جمع رأس المال، شراء العملات، وتكرار ذلك)، فإن السوق يصبح هشًا بنيويًا. فأي تراجع في أحد هذه المتغيرات الثلاثة (ثقة المستثمرين، أسعار العملات المشفرة، وسيولة أسواق رأس المال) يمكن أن يفتح باب الانهيار للبقية".

شركة Strategy تعزز مشتريات البيتكوين

ظل البيتكوين خيارًا شائعًا لدى شركات الخزينة الرقمية مثل Strategy، حيث قامت سبع شركات هذا الأسبوع بشراء أو الإعلان عن نية شراء بيتكوين بقيمة 2.7 مليار دولار.

فقد اشترت Strategy، بعد جمع 2.5 مليار دولار من إصدار أسهم مفضلة، 21,021 بيتكوين.

كما أنفقت شركة The Smarter Web Company البريطانية نحو 26.5 مليون دولار لشراء 225 بيتكوين، في حين اشترت Metaplanet ما يقارب 780 بيتكوين بقيمة تقدر بـ92 مليون دولار.

وشهد الأسبوع أيضًا إنشاء شركة خزينة بيتكوين جديدة من خلال شركة الطاقة ZOOZ Power Ltd.، التي أعلنت يوم الثلاثاء عن صفقة بقيمة 180 مليون دولار لشراء البيتكوين.