مايكل سايلور ينضم إلى الدعوات لتوضيح الإطار القانوني للعملات المشفرة في الولايات المتحدة

تام شمس - الجمعة 1 أغسطس 2025 03:35 مساءً - انضم مايكل سايلور من شركة ستراتيجي إلى المطالبات المتزايدة في الولايات المتحدة بوضع تصنيف قانوني رسمي للأصول الرقمية، يوضح متى يمكن ترميز ورقة مالية، وما الذي يُعد ورقة مالية أو سلعة رقمية.

وقال سايلور خلال مكالمة أرباح الربع الثاني للشركة يوم الخميس: "برأيي، سيكون من المفيد للسوق أن يتم تحديد تصنيف الأصول الرقمية بشكل واضح".

وتابع: "في أي ظروف يمكن ترميز ورقة مالية؟ ما هي الورقة المالية الرقمية؟ وإذا تم توضيح مفهوم السلعة الرقمية، ما هو الأصل الذي لا يملك مُصدِرًا مقارنةً بالتوكن الرقمي؟"

وقد طالبت صناعة العملات المشفرة إدارة ترامب بتوضيح التعريفات القانونية للأصول الرقمية، خاصة بعد معارك قضائية طويلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات حول ما إذا كانت الأصول المشفرة تُعد أوراقًا مالية.

وأضاف سايلور أن غياب هذا التصنيف يترك الكثير من الغموض بشأن من يحق له إصدار ماذا، وتحت أي شروط. وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية الحالية شكلت فريق عمل خاصًا بالعملات المشفرة لمعالجة بعض هذه الإشكاليات.

البيت الأبيض وهيئة الأوراق المالية يتخذان خطوات

تأتي تصريحات سايلور في وقت دعا فيه فريق العمل التابع للبيت الأبيض المعني بأسواق الأصول الرقمية يوم الأربعاء الجهات التنظيمية الفيدرالية إلى تسريع العمل على توضيح القواعد المتعلقة بالحفظ والتداول والتسجيل وحفظ السجلات الخاصة بالعملات المشفرة.

وفي خطاب يوم الخميس، قال رئيس هيئة الأوراق المالية، بول أتكينز، إن الكثير من الابتكار في مجال الترميز يحدث خارج الولايات المتحدة بسبب التحديات التنظيمية الداخلية.

لكنه كشف أن "هناك شركات تصطف على أبواب الهيئة بطلبات للترميز"، مضيفًا أنه وجّه موظفي الهيئة إلى "تقديم التسهيلات عند الاقتضاء" لضمان بقاء الولايات المتحدة قادرة على المنافسة مع تطور صناعة الأصول الرقمية.

مشروع قانون لتوضيح التعريفات قيد الدراسة

يستعد الكونغرس أيضًا لمراجعة "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025" في سبتمبر المقبل، وهو مشروع قانون يعتقد سايلور أنه سيُنشئ "إطارًا غنيًا جدًا" لصناعة العملات المشفرة، وللشركات التي تتطلع إلى إصدار أو تداول أو ترميز أصولها عبر البلوكشين.

وقال سايلور: "في العالم المثالي، يجب أن تتمكن 40 مليون شركة من إصدار توكن خلال أربع ساعات مقابل 40 دولارًا فقط".

روبن هود تراهن على الترميز

في السياق نفسه، تراهن شركة روبن هود بشكل كبير على ترميز الأصول، مع تركيز خاص على إتاحة الوصول إلى الأسواق الخاصة أمام المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي فلاديمير تينيف خلال مكالمة أرباح الربع الثاني يوم الأربعاء.

وأوضح تينيف: "الأسواق الخاصة والأصول المرتبطة بها تمثل فرصًا لم تكن متاحة حتى الآن"، مضيفًا: "ونحن نعمل مع الجهات التنظيمية لجعل ذلك ممكنًا".

وقد أصدرت روبن هود بالفعل توكنات تمثل أسهمًا في شركات خاصة مثل OpenAI وSpaceX في أوروبا.

لكن عروض الترميز التي طرحتها روبن هود أثارت مؤخرًا تحقيقًا قانونيًا في ليتوانيا، كما حذرت شركة OpenAI من أن توكن روبن هود الذي يحمل اسمها لا يرتبط بأي شكل بأسهمها الفعلية.