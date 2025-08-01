انخفض البيتكوين إلى ما دون 115,000 دولار مع فشل أوامر ترامب الجمركية في طمأنة المستثمرين

تام شمس - الجمعة 1 أغسطس 2025 03:35 مساءً - تراجع سعر بيتكوين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الدول.

وبحسب بيانات TradingView، انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى 114,250 دولارًا على منصة Coinbase خلال التداولات المبكرة في آسيا يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 11 يونيو.

وقد كسر الأصل الرقمي قناته السعرية الجانبية التي استمرت ثلاثة أسابيع، وتشير التحليلات إلى أن منطقة الدعم التالية تقع قرب 111,000 دولار في حال عدم حدوث ارتداد. أما الانخفاض اليومي بنسبة 2.6% فيضع بيتكوين بنسبة 6.5% دون أعلى مستوى قياسي له، الذي بلغ 122,800 دولار في 14 يوليو.

وكان السعر قد بدأ بالانخفاض قبيل الموعد النهائي للإعلان عن الرسوم، إذ خرج ما يقرب من 110 مليارات دولار من أسواق الكريبتو الفورية خلال آخر 12 ساعة.

ووفقًا لـ CoinGlass، تم تصفية مراكز تداول لـ 158,000 متداول بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها من مراكز الشراء (long).

ويأتي تراجع السوق في نفس الأسبوع الذي أصدرت فيه إدارة البيت الأبيض تقريرًا عن سياسة العملات الرقمية، اعتبره كثيرون داعمًا لصناعة الكريبتو.

انخفض زوج بيتكوين/دولار أمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. المصدر: TradingView

ترامب يفرض رسومًا جمركية

أصدر الرئيس ترامب في وقت متأخر من مساء الخميس أمرًا تنفيذيًا يقنن مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة وصفقات التجارة التي كان قد أعلن عنها في الأسابيع الماضية، بما في ذلك رفع الرسوم على كندا من 25% إلى 35%.

وشمل القرار تحديد رسوم على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقيات مع إدارته، مثل جنوب أفريقيا وسويسرا وتايوان وتايلاند، التي ستواجه رسومًا تتراوح بين 19% و39%.

كما تم تثبيت اتفاقيات مع شركاء تجاريين بارزين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

وتراجعت الأسواق الآسيوية صباح الجمعة، بما فيها أسواق العملات المشفرة.

صفقة محتملة مع الصين قد تخفف التوتر

قال هنريك أندرسون، مدير الاستثمار في Apollo Capital، في تصريح لـ Cointelegraph:

"مع استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم، فمن الطبيعي أن نشهد بعض جني الأرباح بعد الارتفاع القوي في أسواق الأسهم والعملات المشفرة".

وأضاف:

"إذا تم التوصل إلى صفقة مع الصين، فسيؤدي ذلك إلى إزالة الكثير من حالة الغموض الحالية من وجهة نظرنا".

بدوره قال نيك رَك، مدير LVRG Research:

"تراجع السوق هذا الأسبوع يعكس مزيجًا من القلق بشأن موعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع، وقد ساهمت خطط ترامب الجديدة في زيادة التقلب".

وأشار إلى أن بعض المستثمرين يرون في هذا التراجع "تصحيحًا مؤقتًا أكثر منه تحولًا هيكليًا"، وأضاف:

"رغم مساهمة الرسوم في التراجع، فإن عمليات البيع كانت مدفوعة كذلك بجني الأرباح بعد الوصول إلى مستويات قياسية، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي".

بيتكوين يسجل أعلى إغلاق شهري في تاريخه

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، فقد أنهى بيتكوين شهر يوليو عند أعلى إغلاق شهري في تاريخه، حيث بلغ 115,784 دولارًا وفقًا لـ TradingView.

لكنها لم تكن أكبر شمعة شهرية على الإطلاق، إذ إن الرقم القياسي لا يزال مسجلًا في نوفمبر الماضي، عندما قفز سعر بيتكوين بمقدار 26,000 دولار خلال شهر واحد بعد انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.