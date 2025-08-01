الديمقراطيون يضغطون على الجهة التنظيمية المصرفية بشأن تضارب مصالح ترامب في مجال العملات المستقرة

تام شمس - الجمعة 1 أغسطس 2025 03:35 مساءً - قادت السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن، المعروفة بمواقفها المتشككة تجاه العملات المشفرة، رسالة موجهة إلى مكتب مراقب العملة (OCC)، أعربت فيها عن مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح يتعلق بمصالح عائلة ترامب التجارية في قطاع العملات الرقمية.

وجاء في الرسالة، التي وقّعها أيضًا كل من السيناتور كريس فان هولين ورون وايدن، والموجهة إلى رئيس الـOCC جوناثان غولد يوم الخميس: "نشعر بالقلق من استمرار ترامب وعائلته في استغلال مشاريع العملات المشفرة لتحقيق مكاسب شخصية."

وطالب المشرعون بمعلومات حول الخطوات التي سيتخذها المكتب لضمان عدم تأثير "تضارب المصالح المالية للرئيس دونالد ترامب على جهود الـOCC للحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي."

وقد تورط ترامب وعائلته في عدد من المشاريع في مجال العملات المشفرة، من ضمنها شركة تعدين ومِنصّة تداول أطلقت عملة مستقرة.

كما أعرب المشرعون الثلاثة عن قلقهم بشأن القانون الجديد الخاص بالعملات المستقرة المعروف باسم "GENIUS Act"، الذي منح الـOCC سلطة الرقابة الأساسية على هذا النوع من الأصول الرقمية.

مقتطف من الرسالة الموجهة إلى جوناثان غولد من مكتب مراقبة العملة. المصدر: Law360

وجاء في الرسالة:

"من اللافت أن القانون لا يتضمن أي إجراءات لمنع الرئيس ترامب أو أفراد عائلته أو شركائه من تحقيق مكاسب مالية من إصدار العملات المستقرة وبيعها أو من استخدامها في المعاملات."

عملة ترامب المستقرة تحت المجهر

في مارس 2024، أعلنت منصة التمويل اللامركزي التابعة لعائلة ترامب، "وورلد ليبرتي فاينانشيال" (World Liberty Financial)، عن إطلاق عملة مستقرة تحمل اسم USD1.

وقال المشرعون إن الثروة الشخصية لعائلة ترامب "مرتبطة بشكل وثيق" بنجاح USD1 وغيرها من مشاريع العملات الرقمية الخاصة بهم، وأضافوا أن ترامب "يملك السلطة للتأثير المباشر على سياسة العملات الرقمية في البلاد بما يخدم مصالحه المالية."

وكتبوا في الرسالة:

"إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بشكل مباشر برئيس حالي للولايات المتحدة يملك مصلحة مالية في نجاحها يشكل تضاربًا غير مسبوق في المصالح ويطرح تهديدات جسيمة لنظامنا المالي."

صفقة بملياري دولار تثير الشبهات

وسلطت الرسالة الضوء على صفقة بقيمة ملياري دولار تُستخدم فيها USD1 لتمويل استثمار من قبل شركة إماراتية تُدعى MGX في بورصة العملات المشفرة "بينانس"، واصفين الصفقة بأنها "نموذج مذهل للفساد"، إذ قد تدر أرباحًا "بمئات الملايين من الدولارات" لعائلة ترامب.

كما انتقد المشرعون استخدام USD1 لتمويل "جهة مدعومة من حكومة أجنبية (MGX) وشركة أجنبية (بينانس) أقرت بارتكاب انتهاكات جنائية لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية."

وأفادت تقارير بأن بينانس ساعدت أيضًا في تطوير الكود البرمجي الذي تعتمد عليه USD1.

مطالب بالإجابات

وطلب المشرعون من غولد توضيح ما إذا كان يعتقد أن ترامب يستطيع إقالته "متى شاء"، وإذا ما كان سيستقيل ويقدم أدلة للكونغرس في حال تعرضه لضغوط سياسية.

كما طالبوا المكتب بفتح تحقيق في منافسي "وورلد ليبرتي"، مع تحديد مهلة للإجابة تنتهي في 14 أغسطس.

وتعد عملة USD1 حاليًا سابع أكبر عملة مستقرة في العالم، متفوقة على العملات المستقرة الصادرة عن بايبال وريبل، وتبلغ قيمتها السوقية 2.17 مليار دولار، بحسب بيانات CoinGecko.