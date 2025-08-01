تراجع سعر الريبل مع تأثر المتداولين بتقلبات السوق

شهد سعر عملة الريبل (XRP) انخفاض بنسبة 7% خلال 24 ساعة، متأثرا بتقلبات السوق وارتفاع حجم التداول بصورة غير معتادة، ما يعكس حالة من التوتر بين المتداولين.

هبط سعر عملة الريبل من مستوى 3.17 دولار إلى 2.9 دولار خلال جلسة تداول اليوم الأول من أغسطس، بانخفاض بلغت نسبته 3%.

وخلال تلك الساعة، تم تداول ما يزيد عن 259 مليون XRP، أي قرابة أربعة أضعاف متوسط الحجم المعتاد.

في وقت كتابة المقال، استقر السعر عند 2.94 دولار، بحجم تداول يومي بلغ 7.4 مليون دولار، بينما بلغت خسائر العملة خلال الأسبوع الأخير نحو 5%.

وتُقدَّر القيمة السوقية بنحو 174 مليار دولار، اعتمادا على معروض متداول يبلغ 59 مليار XRP.

بحسب المحلل “CRYPTOWZRD”، أغلقت الشمعة الشهرية على ارتفاع قوي، مما يُبقي النظرة الفنية إيجابية طالما بقي السعر فوق 2.80 دولار.

XRP Daily Technical Outlook:$XRP closed bearish. However, the Monthly candle printed strongly bullish. I’ll look for more short-term volatility from here to scalp opportunities. Both Bitcoin and BTC.D will play a role 🧙‍♂️ pic.twitter.com/wHFIz9S24J — CRYPTOWZRD (@cryptoWZRD_) August 1, 2025

ويشير ذات المحلل إلى أن تجاوز مستوى 3.30 دولار قد يدفع XRP نحو مستوى 3.65 دولار.

من ناحية أخرى، يمثل حاجز 3.23 دولار مستوى مقاومة رئيسي، حيث إن اختراقه يُعزز مراكز الشراء، بينما استمرار التداول دون 3 دولار يُبقي على النظرة السلبية.

تشير بيانات الشبكة إلى تباين في سلوك كبار المستثمرين.

فخلال 90 يوم الماضية، باعوا ما يقرب من 28 مليون دولار من XRP يوميا، في حين تم تجميع نحو 310 مليون XRP، أي ما يقارب مليار دولار، خلال فترة التصحيح الأخيرة.

تزامن ذلك مع انخفاض أرصدة XRP في المنصات المركزية، ما يدل على توجه نحو التخزين بعيدا عن التداول النشط.

على الصعيد الفني، قد يكون XRP بصدد تشكيل نمط قاع مزدوج، بعد ارتداد السعر مرتين من نفس مستوى الدعم.

تأكيد الاختراق فوق المقاومة الفنية للنمط قد يفتح المجال أمام حركة ارتدادية صاعدة، بشرط تحسّن السيولة واتجاه السوق العام، خاصة في ظل تأثير هيمنة البيتكوين على التوجهات قصيرة الأجل.

بوجه عام، تظل تحركات XRP رهينة التوازن بين ضغط البيع من جانب بعض الحيتان وتراكم طويل الأجل من أطراف أخرى، في سوق يغلب عليه الحذر والترقب.

