المستثمرون الأفراد يتخلصون من البيتكوين والحيتان تستثمر بكثافة في الايثيريوم: التفاصيل

في الوقت الذي يتجه فيه مستثمرو التجزئة إلى تصفية حيازاتهم من البيتكوين تزداد شهية الحيتان تجاه الايثيريوم، ما يعكس انقسام واضح في سلوك السوق وتوجهاته المستقبلية.

تشير بيانات منصة “CryptoQuant” إلى ارتفاع ملحوظ في تدفقات البيتكوين من حاملي العملات الرقمية قصيرة الأجل نحو منصة بينانس، حيث قفز المتوسط المتحرك الأسبوعي من نحو 10,000 إلى أكثر من 36,000 بيتكوين بنهاية يوليو.

هذه الزيادة توحي بنية البيع، لا سيما مع الارتفاع الأخير في الأسعار الذي دفع المستثمرين الأفراد إلى جني الأرباح.

وقد تزامن ذلك مع تراجع في سعر البيتكوين نحو 114 ألف دولار في الأول من أغسطس.

في المقابل، سحبت محافظ الحيتان ما يزيد عن 900 مليون دولار من الايثيريوم من المنصات المركزية في 31 يوليو، وهو مؤشر يُفهم عادة على أنه تراكم طويل الأجل ونقل للأصول إلى محافظ باردة، بعيدا عن تقلبات السوق الفورية.

جاءت هذه التحركات في ظل ثبات سياسة الفائدة الأمريكية، وهو ما أعاد اهتمام المؤسسات بالعملات الرقمية.

وبينما يميل المستثمرون الأفراد إلى تقليل تعرضهم للسوق تحسبا لتقلبات مقبلة، يستفيد كبار المستثمرين من وضوح الرؤية الكلية لتعزيز مراكزهم طويلة الأجل، ما يتسبب في ديناميكية سوقية مألوفة:

خروج الأفراد، مقابل تجميع الحيتان.

