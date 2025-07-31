اللاعب الرئيسي في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار يقرّ بذنبه

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 06:38 مساءً - أقرّ أحد المتورطين الرئيسيين في مخطط بونزي للعملات المشفرة، الذي خدع الضحايا بمبلغ 13 مليون دولار من خلال ادعاءات باستخدام روبوتات تداول مشفرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء وكالة حكومية وهمية، بذنبه.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين إن فينسنت أنتوني مازوتا الابن اعترف بدوره في الاحتيال على المستثمرين من خلال الترويج لشركات استثمار وهمية تزعم تحقيق عوائد مرتفعة باستخدام روبوتات تداول مشفرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقد أقرّ مازوتا بذنبه في تهمتي غسل الأموال والتآمر لعرقلة سير العدالة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما القصوى إلى 15 عامًا من السجن. ولم يصدر القاضي بعد الحكم النهائي.

وكانت وزارة العدل قد وجهت لائحة اتهام إضافية إلى مازوتا في أواخر عام 2023 ضمن قضية قائمة ضد شريكه المزعوم ديفيد سافران، الذي دفع ببراءته. كما تم توجيه الاتهام إلى ديفيد كاغل في القضية ذاتها، وقد حُكم عليه في أكتوبر بخمس سنوات من المراقبة ودفع تعويضات تزيد عن 13.9 مليون دولار، بعد إقراره بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال في السلع.

وزارة العدل: مازوتا أنشأ وكالة حكومية وهمية

وأوضحت وزارة العدل أن مازوتا استخدم شركات مثل Mind Capital وCloud9Capital لتشغيل المخطط والاستيلاء على ملايين الدولارات من أموال المستثمرين.

وأضافت الوزارة أن مازوتا ساهم لاحقًا في إنشاء وكالة حكومية وهمية تُدعى "الاحتياطي الفيدرالي للعملات المشفرة"، حيث فرض رسومًا ضخمة على الضحايا بحجة أنها تحقق في أنشطته، بعد أن "اختفت شركاته بأموال المستثمرين".

وقال تايلر هاتشر، المسؤول في مكتب الضرائب في لوس أنجلوس، إن استخدام جهات حكومية أمريكية وهمية لتضليل الضحايا دفع السلطات الفيدرالية الحقيقية إلى التدخل.

أموال الضحايا استخدمت لتمويل أسلوب حياة فاخر

ذكرت وزارة العدل في لائحة الاتهام الأصلية أن الأموال التي أودعها المستخدمون بين ديسمبر 2017 ويوليو 2023 تم غسلها من خلال أدوات خلط العملات المشفرة، ثم استخدمت في الإنفاق على نمط حياة فاخر شمل رحلات جوية خاصة، وإقامات في فنادق فاخرة، وتأجير قصور، وخدمات طاهٍ خاص وحراس أمن.

ويُزعم أن المتهمين استخدموا عدة شركات وهمية لتنفيذ المخطط، من بينها Circle Society وBitcoin Wealth Management وOmicron Trust.

وأفادت النيابة أن مازوتا استخدم أسماء مستعارة مثل Anthony وDelta Prime وDirector Vinchenzo، بينما استخدم سافران أسماء مثل David Gilbert وDave Gabe وThe Blue Wizard وBitcoin Yoda.

"بيتكوين يودا" يواجه المحاكمة

قالت وزارة العدل إن مازوتا تعاون مع شركاء آخرين غير مسمّين لإخفاء وتدمير أدلة في شقة سافران بعد توجيه الاتهام إليه في يونيو 2022. ويُعتقد أن مازوتا دمّر جهاز iPad وزوّر سجلات تجارية لإخفاء تورطه في المخطط.

وقد تم احتجاز سافران منذ أغسطس 2023، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 16 سبتمبر، حيث يواجه تهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لعرقلة العدالة، والتآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال.