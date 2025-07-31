إيثر.. "سهم تقني من التسعينيات" ينهي يوليو بأكبر مكاسب شهرية منذ 3 سنوات

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 06:38 مساءً - سجلت عملة إيثر (ETH) أفضل أداء شهري لها منذ ثلاث سنوات، بعدما قفزت بنسبة 56% في يوليو، في ظل تدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المرتبطة بها، ما دفع أحد المحللين لوصفها بأنها تشبه "أسهم التكنولوجيا في التسعينيات".

ويتم تداول إيثر حاليًا عند 3,862 دولارًا، بارتفاع كبير مقارنة بسعر افتتاحها في 1 يوليو البالغ 2,468 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وهذه أول مرة تحقق فيها إيثر مكاسب شهرية تتجاوز 50% منذ يوليو 2022، عندما قفزت بنسبة 56.62%، بحسب CoinGlass.

رسم بياني يوضح العائدات الشهرية لعملة ETH منذ مارس 2016. المصدر: CoinGlass

أرجع إريك بالشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار في Bloomberg، الأداء القوي الأخير لإيثر إلى صافي التدفقات الإيجابية في صناديق إيثر الفورية المتداولة في البورصة.

وكتب في منشور على منصة X: "إيثر بدأت تبدو وكأنها سهم تقني ناشئ من التسعينيات مع اشتعال صناديق الـETF".

وأشار إلى أن اعتماد إيثر المتسارع ونمو شبكتها يشبهان أسهم التكنولوجيا الناشئة في التسعينيات، على عكس السردية المرتبطة بالبيتكوين كـ "ذهب جديد".

صناديق إيثر تسجل 19 يومًا من التدفقات الإيجابية

سجلت صناديق إيثر الفورية سلسلة تدفقات إيجابية استمرت 19 يومًا في يوليو، وهي الأطول في تاريخها.

بين 3 و30 يوليو، جمعت هذه الصناديق أكثر من 5.37 مليارات دولار. وكان أعلى صافي تدفق يومي في 16 يوليو، حيث بلغت التدفقات الصافية نحو 727 مليون دولار.

ووصل صندوق iShares Ethereum التابع لشركة BlackRock إلى 10 مليارات دولار في الأصول المدارة خلال 251 يومًا فقط، ليصبح ثالث أسرع صندوق يحقق هذا الإنجاز.

وفي ظاهرة نادرة، تجاوزت تدفقات صناديق إيثر نظيرتها في صناديق بيتكوين لستة أيام متتالية خلال يوليو.

لكن... النشاط على الشبكة لا يوازي ارتفاع السعر

رغم الارتفاع السعري، يرى بعض المحللين أن النشاط على بروتوكول Ethereum لا يعكس هذه الحماسة.

وقال ماركوس ثيلين، الرئيس التنفيذي لشركة 10x Research، لـCointelegraph: "عند النظر إلى الإيرادات الفعلية التي تولدها شبكة Ethereum، نجد أنها منخفضة جدًا"، مشيرًا إلى أن الإيرادات لم تشهد زيادة تُذكر خلال الأشهر الستة الماضية.

ووفقًا لثيلين، فإن النشاط على الشبكة ارتفع بنسبة 5% فقط في الشهر الأخير، بينما زادت الإيرادات بنسبة 3% فقط. كما لاحظ أن 90% من حركة السعر في الشهر الماضي جاءت من التوقيت الآسيوي.

وأشار إلى أن إيثيريوم كانت قد حققت في نوفمبر 2021 إيرادات شهرية بلغت 1.5 مليار دولار، مقابل قيمة سوقية بلغت 300 مليار دولار، ما يُترجم إلى عائد سنوي جذاب نسبته 6% للمؤسسات.

أما الآن، ومع وصول القيمة السوقية لإيثيريوم إلى 466 مليار دولار، فإن إيراداتها السنوية تبلغ 764 مليون دولار فقط، وفقًا لبيانات Token Terminal.