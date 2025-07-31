DappRadar: نشاط إيثريوم قد يتجاوز عام 2024 مع استمراره كعنصر أساسي في التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 06:38 مساءً - أفاد تقرير جديد من منصة تحليل البيانات "DappRadar" أن نشاط التطبيقات اللامركزية (DApps) على شبكة إيثريوم قد يكون في طريقه لمعادلة أو حتى تجاوز مستويات عام 2024، رغم تصاعد المنافسة من شبكات بديلة "أسرع وأرخص".

وأوضحت المحللة في DappRadar، سارة غيرغيلاس، في التقرير الصادر يوم الأربعاء، أن ذروة الاعتماد على إيثريوم كانت في عام 2021، الذي شهد أعلى عدد من المحافظ الفريدة وأكبر حجم معاملات على الشبكة، تزامنًا مع قمة السوق الصاعدة آنذاك.

وأضافت غيرغيلاس أن النشاط تباطأ بعد ذلك، لكن عامي 2023 و2024 شهدا مستويات ثابتة من التفاعل بفضل تجدد الاهتمام بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ونمو شبكات الطبقة الثانية، والتجارب على بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

وقالت: "يبدو أن عام 2025 يسير على خطى ثابتة لمعادلة أو حتى تجاوز عام 2024، مما يشير إلى أن الزخم الحالي في السوق قد يكون مستدامًا"، مشيرة إلى أن "إيثريوم لا تزال تشكل حجر الزاوية في الويب 3، خاصة في القطاعات ذات القيمة العالية مثل التمويل اللامركزي وNFTs".

إيثريوم محور أساسي في منظومة Web3

على مدار العقد الماضي، تتبعت DappRadar أكثر من 234 مليون محفظة فريدة تفاعلت مع التطبيقات اللامركزية على شبكة إيثريوم، وكان التمويل اللامركزي المحرك الأكبر لهذا التفاعل، يليه الـNFTs ثم ألعاب البلوكتشين.

وسجّلت المنصة أكثر من 452 مليون معاملة مرتبطة بـDApps على إيثريوم، لتؤكد مكانتها كأول منصة للعقود الذكية، وكقوة محركة تواصل دفع الابتكار والاستخدام في النظام البيئي للتطبيقات اللامركزية.

سعر إيثريوم على مشارف اختراق سعري

يرى بعض المحللين أن سعر إيثريوم قد يكون في طريقه لتحقيق اختراق سعري، وذلك بعد أن بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 58 مليار دولار يوم الثلاثاء، إلى جانب ارتفاع نشاط الشبكة بنسبة 7.2% خلال آخر 30 يومًا.

في المقابل، يحذر محللون آخرون من أن ارتفاع تكلفة اقتراض ETH المغلف (wETH) إلى جانب بعض المؤشرات الفنية قد يشير إلى احتمالية المبالغة في التقييم.

وتراوحت أسعار ETH خلال الأيام السبعة الماضية بين 3,530 و3,933 دولارًا، فيما ارتفعت بنسبة 5.8% خلال الفترة ذاتها لتُتداول عند 3,862 دولارًا، وفقًا لبيانات Nansen.

الشركات تقتني الإيثريوم كأصل خزينة

وفي موازاة ذلك، ارتفع عدد الشركات التي تستخدم إيثريوم كأصل خزينة استراتيجي، حيث تُظهر بيانات "Strategic Ether Reserves" أن هناك حاليًا 2.73 مليون ETH محتفظ بها في 65 احتياطيًا استراتيجيًا، ما يمثل 2.26% من إجمالي العرض، وتبلغ قيمتها نحو 10.56 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات Strategic Ether Reserves تُعد BitMine أكبر شركة خزينة لإيثريوم، تليه SharpLink Gaming، ثم The Ether Machine.

وقال ديفيد غرايدر، الشريك في شركة رأس المال الاستثماري Finality Capital، في منشور عبر منصة X يوم الاثنين، إن "ازدهار شركات خزينة الإيثريوم يجب أن ينعكس إيجابًا على تدفقات ETH وسعره، على غرار تأثير MicroStrategy على البيتكوين".