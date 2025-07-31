بو هاينز: دونالد ترامب يعتزم المضي قدمًا في احتياطي البيتكوين "في وقت قريب"

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 06:38 مساءً - تم التحديث (31 يوليو، 7:47 صباحًا بتوقيت UTC): تم تصحيح هذه المقالة لتوضيح أن تقرير السياسة لم يُغفل ذكر احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون العملات الرقمية أن الإدارة لا تزال ملتزمة بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، رغم أنه لم يُذكر إلا بإيجاز في تقرير السياسة الرقمية الذي نُشر مؤخرًا.

وقال روبرت "بو" هاينز، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للأصول الرقمية، في مقابلة على برنامج Crypto in America يوم الأربعاء:

"نحن نؤمن بفكرة التراكم"، وذلك ردًا على سؤال حول احتياطي البيتكوين الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وأضاف: "نحن نمتلكه، لقد تم إنشاؤه [...] كما لدينا أيضًا المخزون الوطني الاستراتيجي من الأصول الرقمية"، مشيرًا إلى أن البيتكوين "ينتمي إلى فئة خاصة به، والجميع يدرك ذلك".

وأكد هاينز أن الإدارة تسعى لمنح التقدير للعمل الجاري في منظومات أخرى، دون أن يذكر أي أصول رقمية أو منصات أخرى بالاسم.

وأوضح أن بناء البنية التحتية يتطلب وقتًا وجهدًا لضمان نجاح طويل الأمد، وهناك "عدد لا يُحصى من الطرق" التي يمكن من خلالها التراكم.

واختتم بالقول: "أعتقد أن الناس سيكونون راضين جدًا عن الاتجاه الذي نسير فيه، وسنبدأ في التنفيذ قريبًا".

بو هاينز يتحدث عن احتياطيات بيتكوين الاستراتيجية. المصدر: Crypto in America

ذكر موجز لاحتياطي البيتكوين في تقرير البيت الأبيض

أصدر فريق العمل الرئاسي المعني بأسواق الأصول الرقمية توصيات لتعزيز "الريادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية" يوم الأربعاء، ولم يأتِ التقرير على ذكر احتياطي البيتكوين الاستراتيجي إلا بشكل عابر.

وأوضح هاينز أن الأولويات، كما وردت في التقرير، تتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح وقوي.

وقال: "نحن ندرك أهمية احتياطي البيتكوين الاستراتيجي، نحن من كبار الداعمين للبيتكوين ولمجتمعه، ونريد أن نقدم لهم ما يستحقونه، وأنا واثق أننا سنفعل ذلك".

نريد أكبر قدر ممكن من البيتكوين

عند سؤاله عن كمية البيتكوين التي تمتلكها الحكومة الأمريكية، أجاب هاينز: "لا يمكنني مناقشة ذلك حاليًا".

وأضاف: "هناك عدة أسباب لعدم الإفصاح عن ذلك حاليًا، وقد يأتي وقت نفصح فيه، لكن يمكنني القول إننا نريد أكبر قدر ممكن [...] وسنواصل العمل على ذلك".

يُقدَّر أن الحكومة الأمريكية تمتلك نحو 198,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 2.35 مليار دولار، وفقًا لمنصة Nansen.

وكان الرئيس ترامب قد وقّع أمرًا تنفيذيًا في مارس الماضي يُنشئ رسميًا "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي" و"مخزون الأصول الرقمية الأمريكي".