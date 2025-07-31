قفزة في مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال إلى 574 مليون دولار في يوليو.. ثاني أعلى مستوى في 2025

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 06:38 مساءً - قفزت مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى أكثر من 574 مليون دولار خلال يوليو، مسجلة ثاني أعلى حجم شهري في عام 2025، وفقًا لبيانات من منصة تتبع NFT "كريبتوسلام" (CryptoSlam).

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 47.6% مقارنةً بمبيعات يونيو البالغة 388.9 مليون دولار، لكنه لا يزال أقل من أعلى مستوى شهري تم تسجيله في يناير، والذي بلغ 678.9 مليون دولار.

رغم هذا النمو، انخفض عدد المعاملات من 5.5 مليون إلى 5 ملايين، بتراجع نسبته 9% على أساس شهري. إلا أن متوسط قيمة المبيعات ارتفع إلى 113.08 دولارًا — وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر — مما يشير إلى تزايد الإقبال على الأصول الأعلى قيمة.

وانخفض عدد المشترين الفريدين إلى 713,085، أي بتراجع نسبته 17% عن عددهم في يونيو البالغ 860,134. في المقابل، ارتفع عدد البائعين الفريدين إلى 405,505، بزيادة 9% على أساس شهري. ويعكس هذا الاختلال في التوازن توجّهًا نحو توطيد عمليات الشراء بيد عدد أقل من المشترين الكبار.

ووفقًا لمنصة NFT Price Floor، فإن القيمة السوقية الإجمالية لقطاع NFT تجاوزت 8 مليارات دولار، بارتفاع قدره 21% مقارنة بقيمتها البالغة 6.6 مليارات دولار في 24 يوليو.

أكبر ١٠ مجموعات NFT من حيث القيمة السوقية. المصدر: NFT Price Floor

مجموعات NFT المبنية على إيثريوم تهيمن في يوليو

شهدت عملة إيثريوم (ETH) ارتفاعًا قويًا خلال يوليو، متجاوزة 3,900 دولار، بزيادة نسبتها 62% عن سعرها البالغ نحو 2,400 دولار في الأول من أغسطس. وفي وقت كتابة التقرير، حافظت العملة على سعر يفوق 3,800 دولار.

هذا الارتفاع ساهم في دفع تقييمات مجموعات NFT المبنية على شبكة إيثريوم، إذ تُظهر بيانات NFT Price Floor أن جميع المجموعات العشر الأعلى من حيث القيمة السوقية خلال الثلاثين يومًا الماضية هي مجموعات NFT مبنية على إيثريوم.

من حيث إجمالي القيمة المتداولة خلال 30 يومًا، تصدّرت مجموعة CryptoPunks القائمة بمبيعات بلغت أكثر من 69.2 مليون دولار. وجاءت مجموعة Pudgy Penguins في المركز الثاني بـ55.5 مليون دولار، تلتها مجموعة Courtyard NFTs المبنية على بوليغون بقيمة تداول بلغت 23.8 مليون دولار.

وعلى صعيد النمو، تفوقت Pudgy Penguins على CryptoPunks خلال يوليو، حيث ارتفع الحد الأدنى لسعر البيع (floor price) بنسبة لافتة بلغت 65.44%، متجاوزة بذلك أداء المجموعات الشهيرة الأخرى مثل Bored Ape Yacht Club (BAYC) وMutant Ape Yacht Club (MAYC).

شبكة إيثريوم تسجل مبيعات NFT بـ275 مليون دولار

واصلت شبكة إيثريوم هيمنتها على نشاط NFT، مسجلة مبيعات بقيمة 275.6 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 56% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وفقًا لبيانات CryptoSlam.

وجاءت شبكة بيتكوين في المركز الثاني بمبيعات بلغت 74.3 مليون دولار، تلتها شبكة بوليغون بـ71.6 مليون دولار. أما شبكة كاردانو فقد سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 102%، بينما شهدت سولانا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 8%.

ورغم أن بوليغون تُعد من أبرز سلاسل الكتل في مجال NFT، إلا أن حجم مبيعاتها تراجع بنسبة 51.1% مقارنة بالشهر السابق، في حين شهدت سلسلة BNB تراجعًا بنسبة 54% في مبيعاتها.

