الفلبين تعتمد بلوكتشين Polygon لتوثيق مستندات الحكومة رغم انقطاع مؤقت في الشبكة

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 06:38 مساءً - أعلنت حكومة الفلبين عن اعتمادها بلوكتشين Polygon لتوثيق مستنداتها الحكومية، في نفس اليوم الذي شهد فيه إصدار Heimdall v2 من الشبكة انقطاعًا مؤقتًا عن العمل.

وكشفت ماريا فرانسيسكا مونتيس ديل روزاريو، وكيلة وزارة الميزانية والإدارة، في منشور على فيسبوك يوم الأربعاء، أن مشروع الشفافية القائم على البلوكتشين قد تم إطلاقه رسميًا.

ووفقًا لتقرير صادر يوم الخميس عن موقع BitPinas المحلي المختص بأخبار العملات المشفرة، قالت ديل روزاريو خلال فعالية الإطلاق إن تقنية البلوكتشين تُعد وسيلة فعالة لمواجهة تهديدات التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي، كما تمنع الجهات الخبيثة من تزوير المستندات الحكومية.

وأضافت: "نستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والتصوير بالأقمار الصناعية لتحسين صناعة السياسات العامة والإدارة الحكومية."

من جانبه، صرّح بول سوليمان، الرئيس التنفيذي لشركة Bayanichain الجهة المنفذة للمشروع بأن البلوكتشين سيُستخدم لتتبع مستندات الميزانية الحكومية. وقال: "يشكل هذا التعاون بين وزارة الميزانية والإدارة وشركة Bayanichain سابقة في مجال الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة."

لقطة شاشة لخدمة التحقق من الوثائق الحكومية في الفلبين. المصدر: وزارة الميزانية والإدارة الفلبينية.

كيف يعمل نظام التحقق من المستندات؟

في مثل هذه التطبيقات، تعمل تقنية البلوكتشين كقاعدة بيانات عامة لا يمكن تعديلها، مما يوفّر سجلًا دائمًا لأغراض التوثيق والتدقيق. ووفقًا لـ BitPinas، فإن نظام وزارة الميزانية والإدارة يُنشئ مستندات الميزانية، ثم يُسجَّل تمثيل لتلك البيانات على بلوكتشين Polygon.

وبالرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لكيفية التطبيق، فإن الأنظمة المشابهة غالبًا ما تكتفي بتخزين "هاش" على البلوكتشين وهو سلسلة من الأحرف والأرقام ذات طول ثابت ناتجة عن معالجة بيانات معينة مما يسمح لاحقًا بالتحقق من تطابق البيانات الأصلية مع تلك المُسجلة.

ويوفر الموقع الرسمي لخدمة التحقق من مستندات الحكومة الفلبينية باستخدام البلوكتشين إمكانية البحث عن المستندات أو مسح رموز QR الخاصة بها. ويتيح الرمز أو البحث للنظام الوصول إلى رمز مستند أمر تخصيص خاص (SARO) أو إشعار تخصيص نقدي (NCA)، ثم التحقق من بياناته الرئيسية.

توقيت سيئ من Polygon

شهدت شبكة Heimdall v2 وهي عميل الإجماع لسلسلة إثبات الحصة في Polygon انقطاعًا يوم الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة الفلبينية عن مبادرتها. وصرّح فريق Polygon لـ Cointelegraph بأن سبب الانقطاع يرجّح أنه "خلل في الإجماع."

وقد تم حل المشكلة خلال ثلاث ساعات ونصف، ما سمح لطبقة Bor بمواصلة إنتاج الكتل بشكل مستقل، وهو ما حال دون توقف الشبكة بالكامل. ومع ذلك، تأثرت العديد من الخدمات الأمامية، إذ لم تكن مستكشِفات الكتل تعكس الأنشطة الجارية على الشبكة بشكل دقيق.