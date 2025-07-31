Ether Machine تشتري إيثر بقيمة 57 مليون دولار.. وSharpLink تتبعها بصفقة بقيمة 43 مليون دولار

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 06:38 مساءً - أعلنت شركة Ether Machine يوم الأربعاء عن شرائها 15,000 عملة إيثر (ETH) بقيمة 56.9 مليون دولار، في إطار استراتيجيتها المستمرة لتكديس الأصول على المدى الطويل. كما تبعتها شركة SharpLink Gaming بصفقة كبيرة، حيث اشترت إيثر بقيمة 43 مليون دولار.

وجاءت عملية الشراء الأخيرة بسعر متوسط يبلغ 3,809 دولارات لكل إيثر، لترفع إجمالي حيازات الشركة إلى 334,757 عملة ETH، بحسب بيان صحفي أوضحت فيه أن التوقيت جاء بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق شبكة الإيثريوم.

وقال أندرو كيز، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Ether Machine: "لا يمكننا تخيّل طريقة أفضل للاحتفال بمرور 10 سنوات على الإيثريوم من تعزيز التزامنا بهذه العملة. وما زلنا في البداية فقط."

تأسست Ether Machine في وقت سابق من هذا العام نتيجة اندماج بين The Ether Reserve وشركة Dynamix المدرجة في بورصة ناسداك. ومن المتوقع أن تُختتم الصفقة في الربع الرابع من العام، لتُصبح الشركة متداولة علنًا تحت رمز ETHM، مع هدف بجمع 1.6 مليار دولار.

Ether Machine تصبح ثالث أكبر شركة حيازةً للإيثر

مع هذه الصفقة الأخيرة، أصبحت Ether Machine ثالث أكبر جهة مؤسسية من حيث حيازة عملة ETH، متجاوزة مؤسسة Ethereum Foundation التي تمتلك نحو 234,000 عملة، وفقًا لبيانات StrategicETHReserve. وتأتي في الترتيب بعد Bitmine وSharpLink Gaming فقط.



أكبر 10 حاملي إيثريوم. المصدر: StrategicETHReserve

ولا تزال لدى الشركة سيولة احتياطية قدرها 407 ملايين دولار مخصصة لعمليات شراء إضافية، بحسب الإعلان.

وفي يوم الخميس، أنفقت شركة SharpLink ما يعادل 43.09 مليون دولار من عملة USDC لشراء 11,259 عملة إيثر بسعر متوسط قدره 3,828 دولارًا للعملة الواحدة، وفقًا لبيانات أون-تشين. وبذلك ترتفع حيازاتها الإجمالية إلى 449,276 ETH، بقيمة تقدر بحوالي 1.73 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، تبرع أندرو كيز بمبلغ 100,000 دولار لصندوق Protocol Guild، وهو مبادرة تمويل رئيسية في مجال Web3 تدعم مطوري شبكة الإيثريوم الأساسيين، وقد وزعت ملايين الدولارات على أكثر من 150 مساهمًا.

وقال راي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة NoOnes، في تصريح لCointelegraph: "لم تعد الإيثريوم مجرد منصة للعقود الذكية بالنسبة للمؤسسات — بل أصبحت تُرى كبنية تحتية أساسية لعصر التمويل الرقمي الجديد."

وأضاف يوسف أن شبكة الإيثريوم تقود التقاء التمويل التقليدي واللامركزي من خلال استضافة الأصول المُرمّزة، والمدفوعات على السلسلة، وحلول الحفظ المؤسسي، حيث تم بناء جزء كبير من بنية التمويل القابل للبرمجة مباشرة على هذه الشبكة.

الشركات تُسرّع وتيرة شراء الإيثر

تشير تقارير حديثة من بنك Standard Chartered إلى أن الشركات المؤسسية باتت تشتري الإيثر بوتيرة تضاعف سرعة شرائها للبيتكوين (BTC). فمنذ بداية يونيو، اشترت شركات الخزانة في قطاع العملات المشفرة نحو 1% من إجمالي المعروض من ETH، مما دعم أداء الإيثر وتفوقه مؤخرًا.

ووفقًا للبنك، فإن هذه الوتيرة القوية من الشراء، إلى جانب تدفقات الأموال إلى صناديق إيثر المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة، قد تساعد في تجاوز السعر حاجز 4,000 دولار بحلول نهاية العام وهو الهدف السعري الذي حدده البنك سابقًا. ورغم هذه المكاسب، لا يزال سعر ETH أقل بأكثر من 20% من أعلى مستوى سجله على الإطلاق عند 4,890 دولارًا.

ويتوقع البنك أن تستحوذ شركات الخزانة على ما يصل إلى 10% من إجمالي المعروض من الإيثر على المدى الطويل، مدفوعةً بفرص التحصيص والتمويل اللامركزي (DeFi) التي تفتقر إليها الشركات المركّزة على البيتكوين.