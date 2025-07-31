شركة تعدين البيتكوين Phoenix Group تطلق خزانة أصول مشفرة بقيمة 150 مليون دولار تضم بيتكوين وسولانا

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 06:38 مساءً - أعلنت شركة Phoenix Group التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها والمتخصصة في تعدين البيتكوين، عن إطلاق خزانة استراتيجية للأصول المشفرة بقيمة 150 مليون دولار، لتصبح بذلك أول شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) تنشئ خزانة من الأصول الرقمية.

وقالت الشركة، في بيان صدر يوم الخميس، إن الخزانة تتضمن 514 بيتكوين (BTC) و630,000 سولانا (SOL)، ووصفت هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجية طويلة الأجل للاحتفاظ بالأصول.

وأضافت Phoenix Group في إعلان شاركته مع Cointelegraph أنها أول شركة مدرجة في ADX تتبنى خزانة استراتيجية للعملات المشفرة.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، مناف علي:

"الاحتفاظ بعملة البيتكوين وأصول رقمية استراتيجية أخرى لا يتعلق فقط بالتعرض للسوق، بل يتعلق بالتماهي مع هذه الشبكات. نحن نؤمن بالقيمة طويلة الأمد التي تمثلها هذه الشبكات، واستراتيجية الخزانة لدينا تعكس هذا الإيمان."

كانت Phoenix Group من بين أكثر خمسة أسهم تداولًا وأداءً في سوق أبو ظبي خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد أن ارتفع سعر سهمها بنسبة تزيد عن 72% بين شهري أبريل ويونيو.

موقع تعدين تابع لـ Phoenix Group في أبو ظبي، الإمارات. المصدر: Phoenix Group

يُظهر توجه شركات تعدين البيتكوين نحو إدراج العملات البديلة ضمن ميزانياتها العمومية تزايد الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية خارج نطاق البيتكوين.

وفي هذا السياق، أصبحت شركة التعدين العامة "BitMine Immersion Technologies" أكبر جهة تحتفظ بإيثر (ETH) ضمن الخزائن المؤسسية، بعد إعلانها عن خطة للاستحواذ على ما يصل إلى 5% من إجمالي المعروض المتداول من الإيثر.

وتحتفظ "BitMine" حاليًا بـ625,000 عملة إيثر، وهو ما يمثل 0.52% من إجمالي العرض المتداول، وذلك كجزء من برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار، بحسب إعلان الشركة الصادر يوم الثلاثاء.

نتائج الربع الثاني: تراجع في الإيرادات ونمو قوي على المدى الطويل

سجلت Phoenix Group إيرادات بلغت 29 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مع تعدين إجمالي 336 بيتكوين من عملياتها العالمية، منها 214 بيتكوين من التعدين الذاتي.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 51% مقارنة بالربع الأول، الذي شهد تعدين 689 بيتكوين إجمالًا.

ومع ذلك، أظهرت الشركة نموًا قويًا في عائدات التعدين الذاتي على مدار عامين، حيث ارتفعت بنسبة 219% من 13 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى أكثر من 41.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 31% من التعدين الذاتي، وانخفاض بنسبة 14% في تكاليف الطاقة.

كما أعلنت الشركة عن ديون بقيمة 16 مليون دولار وخسارة غير نقدية قدرها 29 مليون دولار، "بسبب إعادة تقييمات في محفظة الأصول الرقمية وتعديل لمرة واحدة في الاستهلاك وفقًا للمعايير المحاسبية الجديدة."

وأشارت Phoenix Group إلى أنها تتوقع تعافيًا جزئيًا في تقييمات الأصول خلال الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع أسعار بعض الأصول الرئيسية مثل سولانا.