كوريا الجنوبية تستهدف خدمات الإقراض بالرافعة المالية في قطاع العملات المشفرة عبر قواعد تنظيمية جديدة

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 06:38 مساءً - تعتزم الجهات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية إصدار إرشادات جديدة لخدمات إقراض العملات المشفرة في الشهر المقبل، في إطار جهودها لتشديد الرقابة وحماية المستثمرين وسط تزايد القلق بشأن المنتجات ذات الرافعة المالية في سوق الكريبتو.

وأعلنت كل من لجنة الخدمات المالية (FSC) وهيئة الرقابة المالية (FSS)، يوم الخميس، عن تشكيل قوة مهام مشتركة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للإقراض المرتبط بالأصول الرقمية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب المحلية. ويأتي هذا التحرك في أعقاب طرح منصّات تداول كورية مثل Upbit وBithumb لخدمات إقراض جديدة.

ووفقًا لما أوردته يونهاب، سمحت منصة Bithumb للمستخدمين بالاقتراض حتى أربعة أضعاف قيمة الضمانات، بينما قدّمت Upbit قروضًا تصل إلى 80% من قيمة أصول المستخدمين.

وتُعد هذه الخطوة استجابة للغياب الواضح لإجراءات الحماية التنظيمية للمستثمرين، ما أثار مخاوف بشأن احتمال تكبد خسائر فادحة في ظل تقلّبات السوق السريعة.

تشديد الرقابة على الإقراض المشفّر

من المقرر أن تضم قوة المهام ممثلين عن كل من لجنة الخدمات المالية، وهيئة الرقابة المالية، وتحالف بورصات الأصول الرقمية (DAXA)، وهو كيان تنظيمي ذاتي يضم أكبر خمس بورصات للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، وهي Upbit، وBithumb، وCoinone، وKorbit، وGopax.

وستأخذ القوة بعين الاعتبار القواعد التنظيمية الدولية، وقوانين سوق الأسهم التقليدية، إلى جانب خصوصيات سوق العملات الرقمية المحلي، من أجل صياغة إرشادات تنظيمية لقطاع الإقراض المشفّر.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الإرشادات حدود الرافعة المالية، ومتطلبات أهلية المستخدمين والأصول، وإفصاحات المخاطر، ومتطلبات الشفافية المرتبطة بالإقراض في مجال الأصول الرقمية.

كما دعت السلطات الجهات العاملة في السوق إلى مراجعة الخدمات عالية المخاطر أو التي تفتقر إلى الوضوح القانوني، مثل تلك التي تقدم رافعة مالية مفرطة أو خدمات إقراض بالعملات الورقية.

ومن المنتظر أن تُشكّل هذه القواعد أساسًا للتشريعات المستقبلية الخاصة بالعملات المشفرة، وتنسجم مع توجه الحكومة نحو تعزيز المساءلة في هذا القطاع.

بنك كوريا يشكّل لجنة للأصول الافتراضية

يأتي تشكيل قوة المهام التنظيمية بعد إعلان بنك كوريا المركزي عن تحويل فرقه المتخصصة في أبحاث وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) إلى لجنة معنية بالأصول الافتراضية، ذات صلاحيات موسّعة.

وأشار البنك إلى أن "فريق الأصول الافتراضية" سيُكلَّف أيضًا بالاستجابة للمناقشات المتعلقة بالعملات المستقرة وغيرها من الأصول الرقمية، كما سيعمل بالتنسيق مع الحكومة خلال العملية التشريعية.

وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة بالتزامن مع ارتفاع أسهم البنوك الكورية الجنوبية عقب تسجيلها علامات تجارية مرتبطة بالعملات المستقرة.

ففي يونيو، أظهرت بيانات Google Finance ارتفاع أسهم شركات مثل Kakao Bank وKookmin Bank وIndustrial Bank of Korea بنسبة تراوحت بين 10% و19% بعد تقدمها بطلبات تسجيل لعلامات تجارية متعلقة بالعملات المستقرة.