Coinbase تسخر من النظام المالي البريطاني في فيديو ساخر بعنوان "كل شيء على ما يرام"

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 05:04 مساءً - أطلقت شركة Coinbase فيديو ساخرًا يحمل عنوان "Everything is fine" (كل شيء على ما يرام) ينتقد فيه النظام المالي في المملكة المتحدة، في وقت تشير فيه البيانات إلى تصاعد الأزمات المالية التي يعيشها المواطنون.

يعتمد الفيديو نغمة غنائية مرحة تحمل كلمات تتفاخر بقوة الاقتصاد البريطاني، بينما تظهر في الخلفية مشاهد واقعية قاتمة تعكس التضخم، الفقر، الديون، والمعاناة المعيشية في تلميح ساخر للفجوة بين الخطاب الرسمي وما يعيشه الناس فعليًا.

يبدأ الفيديو بعبارة:

"ما عندنا مشاكل، ولا في داعي للشكوى"، بينما تظهر لقطات لمنازل مدمرة وأشخاص يعانون ماليًا.

ثم يضيف:

"الشوارع نظيفة، ولحم الجرذان أصبح أنحف. لا، الحياة رائعة كما هي."

ويتطرّق أيضًا إلى ارتفاع الأسعار، قائلًا:

"هذه أصابع السمك صفقة رائعة. السعر ارتفع قليلًا، فقط 100 جنيه للوجبة." ثم يختتم بجملة تهكمية: "كان ممكن يكون أسوأ."

Coinbase تُصدر فيديو يُستهدف المملكة المتحدة. المصدر:Coinbase

44% من البالغين في المملكة المتحدة يعانون ماليًا

يتزامن نشر الفيديو مع تقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة Fair4All Finance يُظهر أن 20.3 مليون شخص في المملكة المتحدة، أي 44% من السكان البالغين، يعيشون في أوضاع مالية هشّة بزيادة نسبتها 16% عن عام 2022.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى الدخل غير المستقر، غياب المدخرات، تدهور الصحة، وفقدان الوظائف.

وأشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة 59% في عدد ذوي الدخل المتوسط ممن يحملون ديونًا مرتفعة، ليصل عددهم إلى 3.5 مليون شخص. كما ارتفع عدد الشباب الذين يعانون من ضائقة مالية بنسبة 45%، ويعتمد العديد منهم على خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" وعقود العمل بدون ساعات محددة.

انعدام الأمن الغذائي أيضًا ازداد سوءًا، إذ ارتفعت نسبة استخدام بنوك الطعام إلى 15% بدلًا من 11%، ونصف من يعانون ماليًا يقولون إنهم لا يستطيعون تحمّل تكلفة نظام غذائي صحي. وبدأ كثيرون باللجوء إلى القروض السريعة والائتمان قصير الأجل لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

أسر منخفضة الدخل بلا مدخرات ارتفعت بنسبة 5% إلى 3.8 مليون، في حين ازداد عدد من يعيشون بالكامل على الائتمان بنسبة 12% ليصل إلى 3.9 مليون شخص.

الضعف المالي في المملكة المتحدة. المصدر: Fair4All Finance

انتقادات للسياسة البريطانية في مجال العملات الرقمية

يأتي هذا في وقت تتعرض فيه المملكة المتحدة لانتقادات متزايدة بسبب سياساتها الباهتة تجاه العملات الرقمية.

ففي تقرير صادر عن منتدى OMFIF البحثي المستقل، أكد محللون أن المملكة المتحدة أهدرت تفوّقها المبكر في مجال التمويل القائم على تقنيات البلوكتشين.

وأشاروا إلى أن بريطانيا، التي كان يُنتظر منها أن تضع معيارًا ذهبيًا للتنظيم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لا تزال تتحدث بشكل غير محدد عن قوانين مستقبلية، مما أدى إلى تأخرها عن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب ما وصفوه بـ"المماطلة السياسية."