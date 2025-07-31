تجاوزت حيازات الشركات من العملات المشفرة 100 مليار دولار مع تسارع وتيرة شراء الإيثر

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 05:04 مساءً - تُظهر شركات الخزانة المؤسسية العاملة في العملات المشفرة ملامح طبقة جديدة من الشركات العامة التي تربط بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية، ما يشير إلى تنامي اهتمام المؤسسات بسوق العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير صدر الخميس عن شركة Galaxy Research، فإن شركات مثل Strategy وMetaplanet وSharpLink تمتلك مجتمعةً ما يقارب 100 مليار دولار من الأصول الرقمية.

وتستحوذ شركات خزانة البيتكوين على الحصة الأكبر، إذ تحتفظ بـ 791,662 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بحوالي 93 مليار دولار، وهو ما يمثل 3.98% من المعروض المتداول. أما شركات خزانة الإيثر، فتمتلك 1.3 مليون إيثر بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار، أي ما يعادل 1.09% من المعروض الكلي من إيثر، بحسب التقرير.

وأصبحت الشركات المؤسسية مصدرًا رئيسيًا للسيولة في سوق الإيثر، إلى جانب صناديق الإيثر المتداولة في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة، والتي سجّلت مؤخرًا 19 يومًا متتاليًا من صافي التدفقات الإيجابية، وهو رقم قياسي جديد.

تدفقات صناديق الإيثر (بالمليون دولار). المصدر: Farside Investors

منذ 3 يوليو، جمعت صناديق الإيثر ETF ما قيمته 5.3 مليار دولار من الإيثر، بحسب بيانات Farside Investors.

وترى Standard Chartered في تقرير بحثي صدر الثلاثاء أن استمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية وصناديق ETF قد يدفع الإيثر لتجاوز حاجز 4,000 دولار النفسي بحلول نهاية العام.

صافي شراء الإيثر منذ 1 يونيو. شركات الخزانة وصناديق ETF. المصدر: Standard Chartered

وقالت ستاندرد تشارترد: "نعتقد أنهم قد يمتلكون في نهاية المطاف 10% من إجمالي المعروض من الإيثر، أي زيادة بمقدار 10 أضعاف عن الحيازات الحالية"، مشيرةً إلى أن شركات خزانة الإيثر تملك فرص نمو أكبر من شركات خزانة البيتكوين من حيث ما يُعرف بـ"التحكيم التنظيمي".

شركات الخزانة المشفرة تتحول إلى ظاهرة عالمية

يشير تزايد استحواذ الشركات على الإيثر إلى تحول في نظرة المؤسسات إليه كفئة جديدة من الأصول الاستراتيجية.

وقال إيمانويل كاردوزو، محلل السوق في منصة Brickken لترميز الأصول، إن امتلاك أكبر 10 شركات خزانة لنحو 1% من معروض الإيثر "يمثل تحولًا مؤسسيًا في الإدراك"، موضحًا أن هذه الشركات "لا تحتفظ بالإيثر بشكل سلبي فحسب، بل تقوم بتحصيصه، والاستفادة منه، ودمجه ضمن استراتيجيات خزانة أوسع".

وأضاف: "هذا التحول يحدث بسرعة أكبر مما حدث مع البيتكوين خلال مراحله الأولى، إذ يتيح الإيثر للشركات تحقيق عوائد فعلية من خلال التحصيص وتوليد قيمة مضافة".

ورغم هذه التدفقات القوية، لا يزال سعر الإيثر منخفضًا بنسبة 21% عن أعلى مستوى تاريخي له عند 4,890 دولارًا الذي سجله في نوفمبر 2021، وفقًا لبيانات Cointelegraph.

مخطط إيثر/دولار منذ الإطلاق. المصدر: Cointelegraph

وبينما لا تزال آفاق الإيثر على المدى الطويل واعدة، فإن الوصول مجددًا إلى أعلى مستوى تاريخي قبل نهاية الصيف يتطلب "ظروفًا شبه مثالية"، تشمل تدفقات مستمرة وخلفية اقتصادية كلية مواتية.

ويرى كاردوزو أن تحقيق هذا المستوى قد لا يحدث قبل أواخر 2025، لكن التدفقات المؤسسية المستمرة تضع الأساس لمرحلة إعادة تقييم طويلة الأمد لأكبر عملة مشفرة بعد البيتكوين.