سعر الايثيريوم يحافظ على زخمه… والتوقعات تشير إلى احتمال وصوله لمستوى 5000 دولار في أغسطس

يواصل سعر الايثيريوم أداءه القوي، محافظا على مكاسبه الأخيرة دون أي مؤشرات على تصحيح قصير الأجل، وسط تحركات باتجاه النطاق العلوي لقناة سعرية ضيقة استمرت لأسبوعين.

ويُرجّح أن يخترق هذه القناة قريبا.

المحلل المعروف باسم “بيزنتين جنرال” أقر بأن توقعاته السابقة بانخفاض وشيك كانت غير دقيقة، مؤكدا أن الايثيريوم قوي جدا ويرفض التصحيح.

I think I'm wrong about $ETH getting some short term downside.



It's too strong, refuses to print any significant correction, funding now going below baseline too. It's looking like a just fucking send it moment. pic.twitter.com/IAEBcC5rnT — Byzantine General (@ByzGeneral) July 30, 2025

وأشار إلى أن معدلات تمويل العقود الآجلة بدأت تميل إلى السلبية، ما يعكس ميلا غير معتاد في السوق، حيث لا يبدو أن الاتجاه الهبوطي المتوقع يتحقق رغم هذا الانحراف.

في غضون ذلك، أعرب “بنجامين كوين”، مؤسس شركة “ITC Crypto”، عن ثقته في أن الايثيريوم سيصل إلى 5000 دولار خلال أغسطس 2024، معتبرا أن تجاوز مستوى 4000 دولار بات وشيكا بعد عدة محاولات فاشلة في وقت سابق من العام.

وتوقع “كوين” أن يتداول الايثيريوم لاحقا بين 5700 و7500 دولار، في مسار صاعد قد يؤدي إلى تسجيل أعلى مستوياته التاريخية.

منصات تحليلات أخرى مثل “Crypto GEMs” و”Crypto Xlarge” دعمت هذه الرؤية، مشيرة إلى أداء إيجابي تاريخي للإيثريوم في أغسطس من أعوام الأسواق الصاعدة، لا سيما بعد انقسام البيتكوين.

كما أشارت التحليلات إلى أن المؤشرات الفنية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، لا تزال تُظهر مجالا للصعود، وأن الاتجاه الهبوطي قد تم كسره بإعادة اختبار ناجحة.

وقد جاء هذا الزخم في وقت احتفل فيه مجتمع الايثيريوم بالذكرى العاشرة لإطلاق الشبكة، حيث أُغلق تداول بورصة ناسداك على شرف المناسبة.

صرح “جوزيف لوبين”، الشريك المؤسس للإيثيريوم، إن المشروع يسير بثبات نحو دمج التمويل التقليدي باللامركزي، بهدف إعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

على صعيد السوق، ارتفع سعر الايثيريوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 3860 دولار مقتربا من مقاومة رئيسية عند 3900 دولار تم اختبارها مرتين في الأيام الماضية دون اختراق.

وتُظهر البيانات استمرار التدفقات المؤسساتية، حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم 19 يوم متتالي من الشراء، فيما تواصل شركات الخزانة تعزيز حيازاتها.

