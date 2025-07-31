حيتان البيتكوين تسيطر على 68% من عرض البيتكوين مع تجميع أكثر من 218 ألف BTC

تُظهر بيانات حديثة من منصة “Santiment” أن كبار حاملي البيتكوين – المحافظ التي تحتوي بين 10 و10,000 بيتكوين – قد عززوا سيطرتهم على السوق عبر إضافة 218,570 بيتكوين منذ نهاية مارس، ما رفع نسبة حيازتهم إلى أكثر من 68% من إجمالي المعروض.

يأتي هذا التراكم المتواصل في وقت يستقر فيه سعر بيتكوين حول 118,000 دولار، وسط ترجيحات بأن الارتفاع المقبل سيكون مدفوع بمستثمرين مؤسسات بدلا من مضاربات التجزئة.

وبحسب التقرير، انتقلت نحو 0.9% من المعروض الكلي إلى هذه الفئة خلال أربعة أشهر، في مؤشر على تحوّل تدريجي ومستمر في هيكل السوق.

هذا الاتجاه يتماشى مع تحليل يصف بأن هذه الحركة هي أكبر دورة انتقال ملكية في تاريخ البيتكوين، حيث تحل المؤسسات الكبرى محل المستثمرين الأوائل.

وكان السوق قد تعامل مع أحد هذه الحيتان الأسبوع الماضي بعد قيام أحد الحيتان من عصر ساتوشي ببيع نحو 80,000 بيتكوين، ما تسبب في تراجع مؤقت إلى 115,000 دولار قبل أن يتماسك السعر مجددا.

يرى محللون أن هذا التحول يمثل مرحلة نضج جديدة للسوق، تُبنى خلالها قاعدة أكثر صلابة لصعود مستقبلي مستقر.

ووفقا لمنصة “CryptoQuant”، فإن حركة السعر الأخيرة جاءت أقل حدة من دورات سابقة، مما يوحي بأن أي تصحيح قريب قد يكون محدود زمنا ونطاقا.

حاليا، يُتداول البيتكوين عند 118,700 دولار بزيادة أسبوعية طفيفة قدرها 0.8%، وارتفاع شهري بلغ 11%.

في حين تُمثل منطقة 120,000 دولار مقاومة فنية قوية، حذّرت “Glassnode” من أن كسر مستوى 115,000 دولار قد يفتح المجال لهبوط نحو 110,000 دولار.

أما في حال تجاوز السعر حاجز 125,000 دولار، فقد يُمهّد ذلك الطريق للوصول إلى 141,000 دولار.

في المجمل، يعكس استمرار الشراء المؤسساتي والتراكم الهادئ من قبل الحيتان مرحلة توطيد صحية، تُمهّد لتحركات صاعدة أقل اضطرابا وأكثر استقرارا في الأجل المتوسط.

