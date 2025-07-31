انتعاش سوق الكريبتو بعد قرار الفيدرالي: البيتكوين تتجاوز خسائرها وعملة ENA تتصدر المشهد

شهد سعر البيتكوين تقلبات ملحوظة عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، إلا أنها تمكنت من استعادة معظم خسائرها والعودة إلى مستويات قريبة من 120,000 دولار.

وكانت العملة قد تراجعت سابقا إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين دون 114,500 دولار، قبل أن تعاود الصعود في بداية الأسبوع.

تأثر السوق ببيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، التي جاءت أعلى من المتوقع، إلا أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بعدم تعديل أسعار الفائدة أثار حالة من التذبذب، دفعت سعر البيتكوين مؤقتا إلى ما دون 116,000 دولار.

كما ساهم غياب أي ذكر لاحتياطي البيتكوين الاستراتيجية في تقرير الأصول الرقمية الصادر عن البيت الأبيض في هذا التراجع.

رغم ذلك، عادت بيتكوين إلى مستوى 119,000 دولار صباح اليوم، مع قيمة سوقية تقترب من 2.36 تريليون دولار وهيمنة نسبتها 59.4% وفق مؤشر CG.

على صعيد العملات البديلة، سجل السوق انتعاش عام، حيث ارتفعت الايثيريوم إلى 3900 دولار بنسبة 1.5% يوميا، وحققت معظم العملات الكبرى مكاسب متفاوتة، بما في ذلك BNB، SOL، DOGE، ADA، وXLM.

كما صعدت SUI بأكثر من 4%، وLINK بنسبة 3%، بينما أضافت HBAR نحو 5.7% من قيمتها.

أما ENA، فقد تصدرت المشهد مجددا بارتفاع تجاوز 16% لتبلغ 0.675 دولار، مما جعلها الأفضل أداء خلال اليوم.

ونتيجة لهذا النشاط، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 30 مليار دولار، لتبلغ 3.97 تريليون دولار.

