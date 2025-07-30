بنك كوريا يعتزم إنشاء لجنة لمتابعة الأصول الافتراضية والعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 30 يوليو 2025 06:36 مساءً - يستعد البنك المركزي الكوري الجنوبي لتشكيل لجنة خاصة بالأصول الافتراضية بهدف مراقبة سوق العملات المشفرة، كما قام بإعادة هيكلة وإعادة تسمية فريق عمل العملات الرقمية المركزي (CBDC) ليُركّز بشكل أكثر نشاطًا على استكشاف العملة الرقمية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة يونهاب يوم الثلاثاء، قال مسؤول في بنك كوريا إن فريق الأصول الافتراضية سيكون مسؤولًا أيضًا عن متابعة المناقشات المتعلقة بالعملات المستقرة والأصول الافتراضية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية خلال العملية التشريعية.
وجاء إنشاء هذا الفريق الجديد نتيجة لتزايد اهتمام البنوك الكورية بإطلاق عملات مستقرة مربوطة بالوون الكوري، بالإضافة إلى مقترحات تشريعية متعلقة بالعملات المستقرة يتم إعدادها حاليًا من قِبل المشرّعين.
وتُعد العملات المشفرة شائعة جدًا بين المواطنين الكوريين، وقد عززت كوريا الجنوبية هذا التوجه الشهر الماضي بانتخاب لي جاي ميونغ رئيسًا للبلاد بعد أن خاض حملته الانتخابية بمنصة مؤيدة للعملات المشفرة، شملت السماح باستخدام العملات المستقرة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفرة.
إعادة تسمية فريق البحث في العملة الرقمية
أعاد البنك المركزي تسمية فريق "بحث العملة الرقمية" التابع له، والذي يعمل على مشاريع العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، إلى اسم جديد هو: "فريق العملة الرقمية".
وصرّح أحد المسؤولين في بنك كوريا بأن تغيير الاسم جاء لتوضيح أن الفريق أصبح قسمًا تشغيليًا عمليًا يركز على المبادرات المتعلقة بالعملات الرقمية، وليس مجرد جهة بحث نظري.
كما أعيدت تسمية فريقين آخرين ليُصبحا فريق تقنية العملة الرقمية، المسؤول عن البحث والتحقيق في مشاريع العملات الرقمية، وفريق البنية التحتية للعملة الرقمية، المكلّف بتطوير منصة لإدارة القسائم الرقمية المبنية على توكنات الإيداع، وإنشاء منصة لاختبار الحلول الرقمية.
تأجيل اختبار العملة الرقمية... مؤقتًا
وكان بنك كوريا قد أجّل اختبار العملة الرقمية التجريبي (CBDC) في 29 يونيو، بعد أن أبدت الحكومة دعمًا أكبر للعملات المستقرة المحلية، وأعربت البنوك عن مخاوف بشأن تكاليف المشاركة في البرنامج.
وكان من المقرر تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاختبار من 1 أبريل إلى 30 يونيو، بعد إعلان أولي عنه في نوفمبر 2023.
إلا أن مصادر في البنك المركزي صرّحت لكل من يونهاب وتشوسون ديلي بأن فريق العملة الرقمية سيواصل العمل على مشاريع CBDC، وقد تُستأنف المناقشات بشأن الاختبار "عند إزالة الغموض القانوني."
كما أفادت التقارير بأن محافظ بنك كوريا لي تشانغ-يونغ شدّد على أن البلاد "بحاجة إلى عملة رقمية في المستقبل، بغض النظر عن شكلها."
البنوك الكورية تُفضّل العملات المستقرة على CBDC
وفي يونيو، أعلنت ثمانية بنوك كورية رئيسية عن خطط لإطلاق عملة مستقرة مربوطة بالوون الكوري في أواخر عام 2025 أو أوائل 2026.
من جهته، أبدى نائب محافظ البنك المركزي، ريو سانغداي، دعمه لأن تكون البنوك هي الجهات الرئيسية المُصدِرة للعملات المستقرة في البلاد، على أن يتوسع النظام لاحقًا ليشمل قطاعات أخرى تدريجيًا.
