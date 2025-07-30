هونغ كونغ تبدأ فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتنظيم جديد للعملات المستقرة

تام شمس - الأربعاء 30 يوليو 2025 02:59 مساءً - أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) عن تنفيذ فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تشمل قواعد خاصة ضمن إطارها التنظيمي الجديد للعملات المستقرة، والذي يدخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة.

وبحسب تقرير نشرته إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ (Radio Television Hong Kong) يوم الأربعاء، فإن سلطة النقد ستبدأ في تطبيق ترتيبات انتقالية لمدة ستة أشهر مع دخول النظام الجديد للعملات المستقرة حيّز التنفيذ. وتشمل القواعد المؤقتة أيضًا إصدار تراخيص مؤقتة للمُصدرين القادرين على الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

لكن، إذا فشل مُصدرو العملات المستقرة في هونغ كونغ في الامتثال للقواعد الجديدة خلال ثلاثة أشهر، فسيُطلب منهم إيقاف أنشطتهم خلال أربعة أشهر. أما المُصدرون الذين تعتقد السلطة أنهم غير قادرين على الامتثال فسيُجبرون على وقف العمليات خلال شهر واحد من استلامهم للإشعار، وفقًا للتقرير.

وأوضحت سلطة النقد أنها ستُصدر الدفعة الأولى من التراخيص في وقت غير محدد، لكنها شدّدت على أن عددها سيكون محدودًا في المرحلة الأولى، كما أكدت أنها لن تكشف عن أسماء المتقدمين.

مدخل مبنى سلطة النقد في هونغ كونغ. المصدر: WikiMedia

نظام جديد للعملات المستقرة في هونغ كونغ

يتضمن الإطار التنظيمي الجديد متطلبات صارمة لمُصدري العملات المستقرة، تشمل دعم كامل للعملة المستقرة من خلال احتياطيات سائلة عالية الجودة وإمكانية الاسترداد في غضون يوم عمل واحد، إضافة إلى وجود مادي للمُصدر في هونغ كونغ، وتوفر موارد مالية كافية.

كما يفرض الإطار عددًا من الالتزامات الأخرى، منها تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)، والتحقق من ملكية المحافظ، إضافة إلى مراقبة المعاملات بشكل مستمر، وإدراج المحافظ عالية الخطورة في القوائم السوداء.

وستتمتع سلطة النقد بصلاحيات التحقيق في أي حالات اشتباه بعدم الامتثال، وقد تشمل إجراءات الإنفاذ فرض غرامات، توجيه إنذارات علنية، تعليق التراخيص أو سحبها، بالإضافة إلى إحالة المخالفات إلى السلطات القضائية.

ويأتي هذا التنظيم الجديد بالتوازي مع خطط لتجريم ترويج العملات المستقرة غير المرخصة داخل الإقليم.

من يتسابق للحصول على ترخيص؟

ازداد الاهتمام بإصدار العملات المستقرة مع اقتراب موعد بدء العمل بالإطار التنظيمي الجديد.

فبحسب تقارير، قامت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة JD.com بتسجيل كيانات مرتبطة بخطط محتملة لإطلاق عملة مستقرة، وذلك قبل أيام فقط من دخول التنظيم حيّز التنفيذ.

وتُعرف JD.com، التي تُوصف غالبًا بأنها "أمازون الصين"، بأنها سجلت كيانين مرتبطين من خلال شركة تابعة، كما أنها من المشاركين في برنامج "الحاضنة التنظيمية" (sandbox) لمُصدري العملات المستقرة في هونغ كونغ.

وعلى نحو مماثل، تُخطط شركة Ant International التابعة لمجموعة Alibaba للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص إصدار عملات مستقرة في كل من هونغ كونغ وسنغافورة.

وتُعد مجموعة Ant مالكة منصة Alipay، أكبر منصة مدفوعات رقمية في العالم، والتي تخدم أكثر من 80 مليون تاجر و1.3 مليار مستخدم حول العالم.

وفي فبراير، أعلنت بنك ستاندرد تشارترد فرع هونغ كونغ، وAnimoca Brands، وHong Kong Telecommunications عن مشروع مشترك لإصدار عملة مستقرة مدعومة بالدولار الهونغ كونغي.