تقرير Sygnum: موسم العملات البديلة يلوح في الأفق وسط طفرة في السيولة وتزايد الوضوح التنظيمي

تام شمس - الأربعاء 30 يوليو 2025 02:59 مساءً - قال بنك Sygnum الرقمي في تقريره لتوقعات الاستثمار للربع الثالث من عام 2025 إن عملية التحول المُنتظرة نحو العملات البديلة قد تكون قد بدأت بالفعل، وذلك في ظل تحسّن البيئة التنظيمية، وارتفاع السيولة، وزيادة النشاط على السلسلة (onchain).

وأشار التقرير، الذي شاركه البنك مع Cointelegraph، إلى أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المالي في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام أدت إلى موجة بيع في قطاع العملات البديلة، إلا أن تغير ديناميكيات السوق "قد يشعل موسم العملات البديلة المُنتظر منذ زمن."

وجاء في التقرير:

"مع اتساع نطاق الوضوح التنظيمي ليشمل العملات البديلة، قد يتجه رأس المال نحو المشاريع التي تقدم حالات استخدام اقتصادية واقعية ونماذج توكن مستدامة – وربما بدأ هذا التحول بالفعل، كما تظهر بعض القطاعات حاليًا."

كما أشار التقرير إلى تراجع هيمنة البيتكوين (Bitcoin Dominance)، والتي كانت قد بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2021 نتيجة ضغوط جيوسياسية وتجارية، لكنها انخفضت مؤخرًا بأكثر من 6% مع عودة رؤوس الأموال إلى العملات البديلة.

مخطط هيمنة البيتكوين. المصدر: TradingView

البيتكوين يحقق قممًا جديدة وسط أزمة عرض

أوضح التقرير أن اتجاهات السيولة بالنسبة للبيتكوين (BTC) لا تزال "إيجابية للغاية"، حيث أدى اختلال مستمر بين العرض والطلب إلى دفع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية إلى مستويات قياسية جديدة، إذ سجلت BTC أعلى سعر لها على الإطلاق عند 123,000 دولار في 14 يوليو.

وكتب Sygnum:

"تجاوزت قيمة صناديق البيتكوين الفورية (Spot ETFs) الآن 160 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة، بعد أن جمعت أكثر من 110,000 بيتكوين خلال الربع الماضي فقط."

أما الإيثر (ETH)، فقد شهد انخفاضًا في أرصدة البورصات، وتدفقات قوية إلى صناديق ETF، إضافة إلى تحصيص ما يقرب من 30% من معروضه السائل.

تواصل تدفقات صناديق الإيثيريوم. المصدر: SoSoValue

وقد تغيّر السرد حول الإيثيريوم بعد نجاح ترقية Pectra، التي "رفعت حد التحصيص وقدّمت تحسينات متعددة على مستوى البروتوكول." كما عزز الوضوح التنظيمي هذا الاتجاه، حيث أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن تحصيص البروتوكول لا يخضع لقانون الأوراق المالية.

وأشار التقرير إلى أن الإيثر "كسر بشكل حاسم اتجاهه الهابط طويل الأجل"، مدفوعًا بارتفاع الطلب المؤسسي. وتستعد شركة Sharplink لتخصيص مليار دولار من الإيثر، كما تم إطلاق موجة جديدة من مبادرات ترميز الأصول (Tokenization) والعملات المستقرة على شبكة الإيثيريوم، بمشاركة عمالقة من وول ستريت مثل BNY Mellon وSociété Générale، إضافة إلى مشروع عملة مستقرة مدعوم من ترامب تحت اسم USD1.

الحصة السوقية للبورصات اللامركزية تصل إلى 30%

سجلت البورصات اللامركزية (DEX) أعلى مستوى لها في الربع الماضي، إذ استحوذت على 30% من إجمالي التداول الفوري للعملات المشفرة، بعد أن دفعت موجة إطلاق عملات الميم (memecoins) حجم تداولات DEX إلى 530 مليار دولار.

وقاد هذه الطفرة بروتوكول PancakeSwap على شبكة BNB Chain، في حين تجاوز بروتوكول PumpSwap على سولانا نظيره Raydium بسرعة، وفقًا لما أورده التقرير.

كما بلغ حجم الإقراض اللامركزي ذروته التاريخية عند 70 مليار دولار مقفل، وتجاوز التحصيص السائل 30% من معروض الإيثر.

وكتب Sygnum:

"يُعد قطاع الإقراض في التمويل اللامركزي أحد أبرز المستفيدين من الارتفاعات السوقية، حيث ارتفعت القروض النشطة على شبكة الإيثيريوم إلى مستويات غير مسبوقة، مع لجوء المستثمرين إلى مزيد من المخاطر والتعرض المالي بالرافعة."

ومع ذلك، حذّر البنك من أن الزخم الحالي في سوق العملات البديلة قد يُشعل فقاعة جديدة لعملات الميم، والتي تشير التجارب السابقة إلى أنها قد تنتهي بتصحيح حاد إذا تُركت دون رقابة.