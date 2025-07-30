شركة “ستراتيجي” تُحوّل 2.5 مليار دولار إلى البيتكوين: التفاصيل

أعلنت شركة “ستراتيجي” عن استكمال طرح عام أولي ضخم بقيمة 2.521 مليار دولار لأسهمها الممتازة الدائمة من الفئة A (STRC)، لتستخدم العائدات مباشرة في شراء 21,021 بيتكوين، بمتوسط سعر بلغ 117,256 دولار لكل بيتكوين، ما رفع إجمالي حيازاتها إلى 628,791 بيتكوين حتى 29 يوليو، بتكلفة إجمالية تقارب 46.8 مليار دولار (بمتوسط 73,227 دولار للبيتكوين).

وفقا لبيانات سندات خزانة البيتكوين، تُشكل حيازات شركة ستراتيجي نحو 62.3% من إجمالي البيتكوين المحتفظ به من قبل الشركات المدرجة في البورصة، مما يعزز موقعها كأكبر شركة مدرجة تمتلك البيتكوين.

إدراج STRC:

سيبدأ تداول سهم STRC في ناسداك اعتبارا من 30 يوليو، بسعر إصدار يبلغ 90 دولار للسهم، بإجمالي 28,011,111 سهم.

ويُعد هذا الطرح أكبر اكتتاب عام في الولايات المتحدة لعام 2025 حتى الآن، وأوسع إصدار للأسهم الممتازة الدائمة المُدرجة منذ عام 2009.

تمثل STRC أول سهم ممتاز دائم في السوق الأمريكي تصدره شركة تعتمد البيتكوين في خزانتها، وهو يوفر توزيعات أرباح شهرية يُحددها مجلس الإدارة، ما يُعزز جاذبية العملة للمستثمرين المهتمين بالعائد المنتظم قصير الأجل.

اعتبرت ستراتيجي هذا الطرح إنجاز مالي كبير، حيث بلغ صافي العائدات حوالي 2.474 مليار دولار بعد مصاريف الاكتتاب، مما مكّنها من تمويل الاستحواذ الأخير على البيتكوين دون اللجوء إلى الدين.

يشكل STRC الطرح الرابع لشركة ستراتيجي هذا العام، ضمن استراتيجية متسارعة لتطوير أدوات استثمارية ذات عوائد واضحة ومدعومة باحتياطي البيتكوين.

STRK : أُطلق في مارس مع توزيعات أرباح ثابتة بنسبة 8%.

: أُطلق في مارس مع توزيعات أرباح ثابتة بنسبة 8%. STRF : طرح ثان في مارس بتوزيعات 10%.

: طرح ثان في مارس بتوزيعات 10%. STRD: طرح ثالث بسعر 85 دولار للسهم، تلاه برنامج إصدار أسهم مجانية بقيمة 4.2 مليار دولار.

من خلال جمع رؤوس أموال ضخمة وتحويلها مباشرة إلى احتياطي من البيتكوين، تؤسس ستراتيجي نموذج مالي مبتكر، يربط ما بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية، ويعزز من مكانة البيتكوين كمكوّن رئيسي في الميزانيات العامة للشركات.

