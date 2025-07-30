الايثيريوم يكمل عقد من الزمن: ماهي التحديات القادمة؟

تحتفل الايثيريوم بمرور عشر سنوات على إطلاقها، بعد أن أحدثت تحوّلات جذرية في عالم البلوكشين من خلال إدخال العقود الذكية وقابلية البرمجة على البلوكشين.

أصبحت الشبكة حجر الأساس في نمو التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والمنظمات اللامركزية (DAOs)، وساهمت في تشكيل البنية التحتية الرقمية الحديثة للويب اللامركزي.

ورغم هذا الإنجاز، يواجه مشروع الايثيريوم في المرحلة المقبلة تحديات استراتيجية للحفاظ على ريادته في ظل المنافسة المتزايدة من شبكات الطبقة الأولى (L1) الأخرى.

التحدي: الحفاظ على المركز

يرى “جيمي إلكالح”، مدير التسويق في محفظة “Bitget”، أن مستقبل الايثيريوم لا يرتبط بتطبيقات خارقة، بل بنضج بنيتها التحتية.

ويُشير إلى أن قابلية التشغيل البيني وسلاسة التركيب هي مفتاح بقاء الشبكة في مركز الثقل ضمن نظام متعدد الشبكات.

ويضيف أن تقليل الاحتكاك مع شبكات الطبقة الثانية (L2) وتسريع المعاملات مع تقليل التكلفة يجب أن يكون أولوية.

كما نبه إلى أن خارطة الطريق التقنية، رغم دقتها، قد تُبطئ عملية التحديث بسبب تعقيداتها التشغيلية، ما يُعرض الشبكة للتراجع من حيث تجربة المستخدم مقارنة بمنافسين أكثر مرونة.

من جانبه، شدد “ستيفن بو”، المؤسس المشارك لشبكة “Taraxa”، على ضرورة وقف الاعتماد على شبكات الطبقة الثانية L2، واصفا إياها بأنها حلول غير آمنة ومؤقتة.

ويرى أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يوجه نحو تحسين أداء شبكة الطبقة الأولى L1 نفسها، لتكون أكثر كفاءة وتكلفة أقل، خاصة في ظل بروز شبكات جديدة تدّعي تفوقها من حيث السرعة وتجربة الاستخدام.

ماذا بعد؟

بينما تدخل الايثيريوم عقدها الثاني، تبرز أسئلة حاسمة:

هل ستبقى ثاني أكبر شبكة بلوكشين في ظل احتدام المنافسة؟

وهل سينجح النظام البيئي في تحقيق اللامركزية مع تلبية متطلبات المستخدمين؟

والأهم، هل سيحقق الايثيريوم ارتفاعات جديدة تعزز مكانته كأصل رقمي استثماري؟

كل هذه الأسئلة ستظل مفتوحة، والإجابة ستُحددها وتيرة الابتكار ومدى قدرة الشبكة على التجاوب مع التطورات التقنية والتغيرات السوقية.

اقرأ أيضا:

تطبيق Marti لخدمات التنقل يُخصص 20% من احتياطياته النقدية للعملات الرقمية

منصة كوين بيس تحضر لإطلاق عقود آجلة مصغرة لـ XRP وSOL للمتداولين الأمريكيين

