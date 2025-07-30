تطبيق Marti لخدمات التنقل يُخصص 20% من احتياطياته النقدية للعملات الرقمية

أعلنت شركة “Marti Technologies”، المتخصصة في خدمات التنقل الحضري ومقرها إسطنبول، عن تخصيص 20% من احتياطياتها النقدية للأصول الرقمية، بدءا من البيتكوين.

أوضح “أوغوز ألبر أوكتيم” المؤسس والرئيس التنفيذي، أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية القيمة الحقيقية للنقد غير المستخدم في العمليات التشغيلية، معتبرا الأصول الرقمية وسيلة تخزين طويلة الأجل للقيمة.

وأكد “أوكتيم” أن قرار الاستثمار في العملات الرقمية لن يؤثر على الأنشطة الأساسية للشركة، ولن يمس الإنفاق التشغيلي أو خطط التوسع في قطاعي التنقل والنقل.

ستُخصص هذه الاستثمارات فقط من الفائض النقدي غير المخصص للنفقات اليومية.

تُعد “Marti Technologies” من الشركات الرائدة في قطاع التنقل الذكي في تركيا، حيث تقدم خدمات تشمل ربط الركاب بالسائقين عبر تطبيق خاص، إلى جانب تشغيل أسطول من المركبات الكهربائية، من بينها الدراجات والسكوترات الكهربائية في المدن الكبرى.

يُذكر أن “Marti” أُدرجت في بورصة نيويورك في يوليو 2023 تحت رمز التداول MRT، كأول شركة نقل تركية متخصصة تُدرج في السوق الأمريكية.

وقد سجل سهم الشركة ارتفاع بنسبة 7% في تداول ما بعد الإغلاق عقب الإعلان عن تبني الأصول الرقمية، وفقا لبيانات “ياهو فاينانس”.

