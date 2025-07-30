منصة كوين بيس تحضر لإطلاق عقود آجلة مصغرة لـ XRP وSOL للمتداولين الأمريكيين

- 1/2
أعلنت منصة تداول العملات الرقمية المشفرة “كوين بيس” أنها ستطلق عقود أجلة مصغرة للعملة الرقمية الريبل XRP و SOL وكذلك عقود دائمة للمتداولين الأمريكيين وذلك اعتبارا من 18 أغسطس، وسيكون ذلك عبر منصتها الخاصة بالمشتقات الخاضعة لإشراف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتوسيع خيارات التداول وتعزيز الوصول إلى منتجات العملات المشفرة المنظمة.
يمثل كل عقد مصغر XRP 500 ويُسوّى بالدولار، مع تسوية نهائية في ديسمبر 2030، وإدراج عقود جديدة شهريا.
يتم تتبع السعر الفوري من خلال آلية معدل التمويل، مع حد أقصى للمراكز المفتوحة يبلغ 700,000 عقد، وفارق سعري أدنى يبلغ 0.0001 دولار لكل XRP.
أما عقود SOL المصغرة، فتمثل كل وحدة منها 5 SOL بحجم حركة سعرية يبلغ 0.01 دولار.
وتخضع لنفس شروط التسوية بالدولار وفترة الانتهاء في ديسمبر 2030، مع سقف مراكز يبلغ 340,000 عقد.
يُعد هذا الإطلاق امتداد لاستراتيجية منصة “كوين بيس” في توسيع عروض المشتقات، والتي بدأت سابقا بإدراج العقود المصغرة للبيتكوين والايثيريوم، وتوفير رافعة مالية تصل إلى 10 أضعاف.
كما سبق أن شملت توسعة المنصة في مايو الماضي إدراج مشتقات جديدة تشمل XRP، SOL، وADA، ضمن منتجات تخضع لرقابة الجهات التنظيمية الأمريكية.
