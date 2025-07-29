هل العملات المستقرة على جدول الأعمال؟ Interactive Brokers تدرس إطلاق عملتها الخاصة

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 06:37 مساءً - تسعى شركة الوساطة المالية Interactive Brokers إلى توسيع وجودها في قطاع العملات المشفرة من خلال خدمات قد تشمل إطلاق عملة مستقرة خاصة بها.

وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز يوم الإثنين، فإن هذه الخطوة ستُتيح للمتداولين تمويل حساباتهم لدى الشركة باستخدام عملة مشفرة مرتبطة بقيمة عملات تقليدية. كما تدرس الشركة أيضًا إضافة دعم لعمليات تحويل الأصول الخاصة بالعملات الرقمية المتداولة على نطاق واسع.

وتُعد Interactive Brokers شركة وساطة مالية تقدم خدمات التداول والاستثمار في الأسواق العالمية. وقد أفادت مؤخرًا بأن عدد حساباتها النشطة تجاوز 3.8 مليون حساب بنهاية الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالعام الماضي، وتدير أصولًا تزيد عن 664 مليار دولار.

وقال متحدث باسم الشركة لـ Cointelegraph:

"ما زلنا في طور استكشاف الخيارات، ولم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن المضي قدمًا."

تتمتع Interactive Brokers بشراكة قائمة مع Paxos، وهي جهة مُصدِرة للعملات المستقرة ومنظمة من قبل الهيئات الرقابية، كما تتعاون أيضًا مع Zero Hash لتمكين تداول العملات المشفرة.

تأتي خطط الشركة في وقت بدأت فيه العديد من المؤسسات المالية التقليدية في الولايات المتحدة النظر في إصدار عملات مستقرة خاصة بها، بعد تمرير قانون GENIUS في 18 يوليو. وتشير تقارير إلى أن كلًا من Bank of America وJPMorgan Chase وCitigroup يستعدون لدخول سوق العملات المستقرة، الذي تهيمن عليه حاليًا شركات العملات الرقمية الأصلية مثل Tether وCircle.

ازدهار العملات المستقرة مع وضوح تنظيمي أكبر

شهدت العملات المستقرة رواجًا متزايدًا خلال العام الماضي، مدفوعة بتطور الأطر التنظيمية في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما بدأت دول أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة، بوضع أُطر تنظيمية خاصة بها للعملات المستقرة.

وقد أدى هذا الوضوح التنظيمي إلى ازدهار ملحوظ في هذه الفئة من الأصول. ووفقًا لبيانات DeFiLlama، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة 266 مليار دولار حتى يوم الإثنين، أي بزيادة بنسبة 61.5% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

القيمة السوقية للعملات المستقرة. المصدر: DefiLlama

وتُستخدم العملات المستقرة بشكل متزايد في التحويلات المالية عبر الحدود، بالإضافة إلى الرواتب وتكديس الدولارات، لا سيما في البلدان النامية. ويعتبرها مؤيدو العملات المستقرة أداة مهمة لتعزيز هيمنة الدولار عالميًا.