تحديث: CoinDCX تنفي دخولها في محادثات للاستحواذ من قِبل Coinbase

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:33 مساءً - تحديث (29 يوليو، الساعة 4:21 صباحًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال ليعكس النفي العلني من الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX، سميت غوبتا، للتقارير المتداولة.

نفى الرئيس التنفيذي لمنصة CoinDCX الهندية لتداول العملات المشفرة أن تكون شركته في محادثات مع Coinbase للاستحواذ عليها مقابل ما يقرب من مليار دولار.

وكانت صحيفة Mint الهندية قد ذكرت، يوم الإثنين، أن Coinbase دخلت في "مراحل متقدمة من المحادثات" للاستحواذ على CoinDCX، نقلًا عن مصدرين مطلعين لم يتم الكشف عن هويتهما. غير أن سميت غوبتا نفى ذلك في منشور على منصة X يوم الثلاثاء.

وكتب غوبتا: "تجاهلوا الشائعات! CoinDCX تركز بالكامل على بناء مستقبل العملات المشفرة في الهند وليست مطروحة للبيع."

وأضاف: "سأشارك المزيد لاحقًا، لكن أردت توضيح الأمر من البداية!"

وقبل تصريح غوبتا، قال متحدث باسم Coinbase لموقع Cointelegraph إن الشركة لا تعلق على "الشائعات أو التكهنات".

وأضاف: "لدينا مهمة طموحة لزيادة الحرية الاقتصادية حول العالم، ونواصل استكشاف فرص البناء والاستحواذ والشراكة والاستثمار عالميًا لتسريع خارطة طريقنا."

CoinDCX تتعافى من اختراق بقيمة 44 مليون دولار

تأتي هذه التصريحات بعد 11 يومًا فقط من تعرض CoinDCX لاختراق أمني في 18 يوليو، أدى إلى سرقة نحو 44.2 مليون دولار، بعد أن اخترق المهاجمون محفظة تشغيلية وسحبوا الأموال منها في غضون دقائق.

وقد تمكّن القراصنة من الوصول إلى أحد الحسابات الداخلية الخاصة بـ CoinDCX، والمستخدمة في "توفير السيولة" مع منصة تداول أخرى، من خلال اختراق في الخادم.

وأكد سميت غوبتا أن أموال المستخدمين لم تتأثر بالهجوم، نظرًا لأن البنية الأمنية للمنصة تضمن فصل أموال العملاء وحمايتها.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت CoinDCX عن برنامج جديد لمكافأة جهود الاسترداد، حيث تعرض على قراصنة القبعات البيضاء مكافآت تصل إلى 25% من أي أموال يتم تتبعها واستعادتها بنجاح.

وكانت Coinbase قد سجّلت نفسها رسميًا لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند في مارس الماضي، في إشارة محتملة إلى نيتها توسيع وجودها في أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

Coinbase تواصل سلسلة استحواذاتها

وفي سياق متصل، أكملت Coinbase في مايو صفقة استحواذ على منصة Deribit بقيمة 2.9 مليار دولار نقدًا وأسهمًا، في خطوة لتعزيز موقعها في سوق مشتقات العملات المشفرة.

كما استحوذت Coinbase مطلع هذا الشهر على Liquifi، وهي منصة لإدارة التوكنات تخدم مطوري المشاريع الناشئة على البلوكشين.